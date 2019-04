Episkopat reaguje na egzekucję kukły Judasza. Jednoznaczne stanowisko Kościoła

W Pruchniku na Podkarpaciu dokonano egzekucji kukły Judasza. • Fot. Twitter.com / @skrupulatny

ościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka – to reakcja Episkopatu na rytualne spalenie kukły Judasza na Podkarpaciu.O tym, co wydarzyło się w Pruchniku usłyszała już nie tylko cała Polska. Egzekucję kukły Judasza nagłośniły m.in. izraelskie media oraz stacja BBC . Do wydarzenia na Podkarpaciu odnieśli się teraz przedstawiciele Kościoła w Polsce, którzy stanowczo potępili to, co zdecydowano się zaprezentować."W kontekście wydarzeń, które miały miejsce w Pruchniku 19 kwietnia, Kościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu, w tym do narodu żydowskiego" – czytamy w oświadczeniu Episkopatu Polski.Pod dokumentem podpisał się bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem."W okresie wielkanocnym wspominamy prawdę wiary, że Chrystus oddał życie za zbawienie wszystkich, z czego wynika chrześcijańska postawa szacunku względem każdego człowieka" – podkreślono w oświadczeniu.Przypomnijmy, że wielkanocny rytuał w Pruchniku zgromadził setki mieszkańców miasta, w tym dzieci. Otrzymały one kije, żeby móc wymierzyć Judaszowi tradycyjne 30 ciosów. Następnie kukłę zawleczono nad rzekę, odcięto jej głowę i spalono. A to wszystko w Wielki Piątek, który w tym roku przypadał w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim