Nowe fakty ws. Bieniuka. Ujawniono kwotę, którą miał zapłacić za "łagodniejsze zarzuty"

arosław Bieniuk nie przyznaje się do zarzutów gwałtu na jednej z hostess z Sopotu. Jak się okazuje, według "Gazety Wyborczej" były piłkarz miał otrzymać propozycję zapłaty 400 tys. złotych i w zamian miał usłyszeć łagodniejsze zarzuty. Ofertę jednak odrzucił.Z informacji podanych przez "Gazetę Wyborczą" wynika, że propozycję przedstawiono Bieniukowi niedługo po jego zatrzymaniu. Wszystko zostało wówczas omówione podczas spotkania prawników byłego sportowca i oskarżycieli. Według ustaleń, były piłkarz miał zapłacić kilkaset tysięcy złotych w zamian za łagodniejsze zarzuty, jakimi miał być gwałt bez szczególnego okrucieństwa.Przypomnijmy, że w nocy z 12 na 13 kwietnia w Sopocie Jarosław Bieniuk miał spędzać czas w towarzystwie swojego kuzyna i jego partnerki, a także 29-letniej modelki. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", ich impreza przeniosła się z klubu do apartamentu. Piłkarz wraz z innymi pił ponoć alkohol i zażywał kokainę. Następnie mieszkanie miał opuścić kuzyn z partnerką. Wtedy miało dojść do gwałtu na modelce.Były piłkarz Lechii Gdańsk został oskarżony o brutalną napaść seksualną i w tej sprawie sam zgłosił się na policję. Areszt opuścił w środę 17 kwietnia, po wpłaceniu kaucji.Dodajmy, że z ostatnich doniesień "Faktu" wynika, że pełnomocnicy oskarżycielki zrezygnowali z reprezentowania jej . Według Wirtualnej Polski kobieta miała być stałą bywalczynią sopockich klubów oraz byłą partnerką założyciela Zatoki Sztuki.źródło: "Gazeta Wyborcza"