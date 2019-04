Morawiecki porównał ich do kolaborantów. Sędziowie domagają się przeprosin od premiera

Sędziowie napisali list otwarty do premiera Morawieckiego. Domagają się wyjaśnień i przeprosin za słowa szefa rządu, porównującego ich do kolaborantów z rządu Vichy. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

a stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia pojawił się list otwarty do Mateusza Morawieckiego. Sędziowie domagają się w nim, by premier odwołał swoje słowa i przeprosił. Szef rządu podczas wizyty w USA porównał polskich sędziów do kolaborantów z rządu Vichy i zarzucił im szkalowanie własnego kraju."Jako patrioci i sędziowie wyrażamy głębokie oburzenie słowami Pana Premiera wypowiedzianymi w ostatnich dniach w Nowym Jorku. W naszej ocenie uwłaczają one godności piastowanego przez Pana urzędu. Ta krótka wypowiedź stanowi mieszankę manipulacji i nieprawdy. Jest przejawem szkalowania własnego kraju oraz naszych sojuszników" – napisali sędziowie w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego Przypomnijmy – podczas wizyty w Nowym Jorku premier porównał sędziów do kolaborantów z rządu Vichy, zarzucił im szkalowanie własnego kraju i podważanie jego wiarygodności. Morawiecki stwierdził też na forum międzynarodowym, że ponad 80 proc. Polaków popiera działania rządu w sprawie sądownictwa w Polsce."Porównanie sędziów do faszystowskich kolaborantów jest haniebne. Na jakiej podstawie premier polskiego rządu stawia znak równości pomiędzy polskimi sędziami a ludźmi odpowiedzialnymi za wywiezienie z Francji do obozów zagłady kilkudziesięciu tysięcy Żydów?" – pytają sędziowie w liście do premiera.W dalszej części pisma zarzucają kłamstwo. Przypominają, że w 2017 roku w badaniach CBOS poparcie dla propozycji rządowych wyraziło 23% respondentów, a w badaniach IBRIS dla Rzeczpospolitej – 31%. "W kolejnych jest podobnie" – czytamy w liście do premiera.W ostatnich słowach autorzy pisma odnoszą się do zarzutów dotyczących szkalowania kraju. Pojawia się stwierdzenie, iż przypominanie Francuzom ich trudnych momentów z historii jest co najmniej nietaktowne. "Być może Pan Premier nie dostrzega, że będąc w USA jest traktowany również jako reprezentant unijnego kraju i powinien wykazywać się solidarnością z innymi krajami UE" – napisali sędziowie Pełną treść listu można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.