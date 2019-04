Lekarze do posłów: "Tysiące Polaków umiera, bo brakuje środków. Wybierzcie życie, a nie 500+"

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy List otwarty OZZL do parlamentarzystów.

Przejawami tego kryzysu są nie tylko rosnące długi szpitali, wydłużające się (z nielicznymi wyjątkami) kolejki do lekarzy specjalistów, do badań diagnostycznych i do wielu zabiegów operacyjnych, ale przede wszystkim - ogrom cierpienia ludzkiego, związanego z brakiem możliwości odpowiedniego leczenia, co skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia i - nierzadko - śmiercią.