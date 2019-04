Nowy rozdział w sprawie Komendy. Sąd Najwyższy ma podjąć kluczową decyzję

Tomasza Komendę skazano niesłusznie na 25 lat więzienia. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

ąd Okręgowy we Wrocławiu postanowił oddać sprawę niesłusznie skazanego Tomasza Komendy sądowi w innym mieści. Teraz Sąd Najwyższy musi zadecydować, kto rozpatrzy to postępowanie.Wrocławski Sąd Okręgowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o przekazanie równorzędnemu sądowi w innym mieście sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Tomasza Komendy, którego niesłusznie skazano na 25 lat pozbawienia wolności. Związany z tym pozew Tomasz Komenda wraz z pełnomocnikiem prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim złożyli 17 kwietnia do wrocławskiej instytucji.Za niesłuszne uwięzienie Tomasz Komenda domaga się ponad 18 mln zł. Jego pełnomocnik poinformował, że we wniosku zapisano 18 mln zł za zadośćuczynienie oraz 811 500 zł tytułem odszkodowania za utracone wynagrodzenie. Jak tłumaczy mecenas, za każdy rok spędzony niesłusznie w więzieniu, Komenda powinien otrzymać po milionie złotych.Komenda wraz z prof. Ćwiąkalskim złożyli także wniosek o przeniesienie sprawy odszkodowania poza teren Wrocławia. Teraz o tym, gdzie odbędzie się przyszły proces zdecyduje Sąd Najwyższy. Tomasz Komenda został skazany na 25 lat więzienia za gwałt oraz za zabicie 15-letniej Małgosi Kwiatkowskiej . Po 18 latach odsiadki mężczyzna wyszedł na wolność. Sąd Najwyższy prawomocnie uniewinnił go 16 maja zeszłego roku.źródło: RMF