Tłum nie mógł przestać skandować jego imię. Mamy pierwszy zwiastun filmu o Diego Maradonie

Już 14 czerwca na ekrany kin wejdzie nowy dokument o Diego Maradonie. • Fot. screen Telemundo

oski Diego jest tak bardzo wielowymiarową postacią, że można nakręcić o nim dziesiątki filmów. Najnowszy z nich sam Maradona zobaczy na tegorocznym festiwalu w Cannes. My na razie możemy cieszyć się pierwszym zwiastunem dokumentu. Czego by o nim nie mówić , Diego Maradona potrafił porwać tłumy. Mamy to podane jak na tacy w pierwszym zwiastunie najnowszego dokumentu o boskim Diego. Legenda piłki wchodzi w nim na konferencję prasową w sali na stadionie Napoli. Fotoreporterzy przepychają się, by zająć jak najlepsze miejsce. Kibice nieprzerwanie, nawet przez świetlik w suficie, skandują imię swojego idola.Dokument Asifa Kapadia'i ("Amy", "Senna") został zmontowany z 500 godzin materiału filmowego, który do tej pory nie został opublikowany. Główną oś filmu tworzyć będzie pobyt Maradony we Włoszech – od 5 lipca 1984 r., czyli momentu przyjścia Argentyńczyka do klubu z Neapolu.Dokument pokaże przejście Maradony z pozycji boga neapolitańczyków do prawdziwego zakładnika miasta, skalanego mafijnymi wpływami. Na ekranach kin film zadebiutuje 14 czerwca 2019 roku.źródło: "Variety"