To działo się na chwilę przed zamachem na Sri Lance. Na filmie widać, co robił zamachowiec

Zamachowiec wchodzi do kościoła w Negombo. • Zrzut ekranu z Twitter.com / @BBCWorld

sieci pojawiło się nagranie, które przedstawia zamachowca samobójcę na chwilę przed atakiem bombowym w kościele św. Sebastiana w Negombo na Sri Lance. Według zagranicznych mediów zginęło w nim ponad 50 osób. BBC opublikowało nagrania z kamer monitoringu sprzed i z wewnątrz kościoła św. Sebastiana w Negombo. Materiały przedstawiają zamachowca samobójcę, który zmierza do świątyni. Na nagraniu widać, jak przechodzi przez plac przed kościołem i zatrzymuje się, żeby pogłaskać po głowie małą dziewczynkę. Następnie dochodzi do kościoła i wchodzi do środka przez boczną nawę. Tu nagranie się zatrzymuje, bo chwilę potem dochodzi do eksplozji. niedzielnych zamachach na kościoły i hotele na Sri Lance zginęło 321 osób, a około 500 zostało rannych. Do kolejnych incydentów doszło w poniedziałek. W pobliżu kościoła św. Antoniego w Kolombo, stolicy kraju, w furgonetce wybuchła niewielka bomba. Jak podał Reuters, miało to się stać w momencie, gdy rozbrajali ją saperzy.Inna, prawie dwumetrowa bomba , została rozbrojona w pobliżu tamtejszego lotniska . Rząd Sri Lanki podejrzewa o zamachy radykalną islamską organizację NTJ, która dotychczas nie była szerzej znana. Z kolei do zamachów przyznało się oficjalnie Państwo Islamskie , które podkreśliło, że to odwet za atak na muzułmanów w Nowej Zelandii z marca.źródło: BBC