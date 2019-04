Wiadomo, co Morawiecki zaproponuje nauczycielom. Prawicowy portal ujawnił szczegóły

Mateusz Morawiecki w środę zaproponuje pilną nowelizację prawa oświatowego. Chodzi głównie o matury. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

o może być nowe otwarcie w sprawie strajku nauczycieli. Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że premier przedłoży w środę na radzie ministrów nowelizację prawa oświatowego, która pozwoli m.in. na to, by wszystkie matury odbyły się bez problemów. Portal wPolityce.pl dotarł do szczegółów nowego pomysłu.– Posiedzenie rządu zaplanowane jest na środę na godz. 15:00. – pierwszym punktem będzie nowelizacja prawa oświatowego. Premier w specjalnym wystąpieniu opisze wszystkie szczegóły – przekazał Michał Dworczyk w Kwadransie Politycznym w TVP1.Na szczegóły od Morawieckiego trzeba jeszcze poczekać, tymczasem wPolityce.pl ujawnił zaskakujący zapis z nowego pomysłu. Na łamach prawicowego portalu czytamy, że chodzi m.in. o... wydłużenie roku szkolnego. Wcześniej "Dziennik Gazeta Prawna" informował, że ustawa mówi też o nadaniu dyrektorowi szkoły uprawień do klasyfikacji czy dopuszczenia do matur w wyjątkowych sytuacjach.O "planie awaryjnym", który ma zaproponować Morawiecki mówił nad ranem Jacek Sasin . – Ten projekt odpowiada na niebezpieczeństwo nieklasyfikowania uczniów – wskazał szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.Szef KPRM w programie TVP1 odniósł się bezpośrednio do trwającego strajku szkolnego – Nikt nie może brać dzieci jako zakładników, żadna grupa zawodowa. Państwo musi w takiej sytuacji wkroczyć – wyjaśniał.Polityk zdradził też kilka kwestii odnośnie do okrągłego stołu , który ma doprowadzić do kompromisu ws. sytuacji w oświacie. – Weźmie w nim udział szereg środowisk o bardzo różnych poglądach, będą przedstawiciele klubów parlamentarnych. Mam nadzieję, że centrale związkowe zasiądą do stołu. Będą w rozmowach przedstawiciele nauczycieli niezrzeszonych – podkreślał.Dworczyk ujawnił, że pierwsze posiedzenie w ramach okrągłego stołu ma trwać 6 godzin.Protest nauczycieli trwa nieprzerwanie od poniedziałku 8 kwietnia. Strajk ma charakter bezterminowy i na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy zostanie zawieszony. Jeszcze przed świętami przedstawiciele rządu i związkowcy po raz kolejny zasiedli do negocjacji, ale spotkanie zakończyło się brakiem porozumienia.źródło: "Kwadrans Polityczny" TVP1