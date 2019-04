Jedna z sióstr Godlewskich broni Bieniuka. Użyła mocnych słów o jego oskarżycielce

Godlewska uważa, że oskarżyciele chcą wyłudzić od byłego sportowca pieniądze. • Fot. Instagram/esmeralda_godlewska

obronie Jarosława Bieniuka stanęła Esmeralda Godlewska. Były piłkarz został oskarżony przez 29-letnią Sylwię Sz. o brutalny gwałt. Mężczyzna zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. Esmeralda Godlewska , która niedawno wzięła udział w słynnej gali Fame MMA , napisała na Instagramie post, w którym broni byłego piłkarza Lechii Gdańsk. "Poznałam Jarosława Bieniuka parę lat temu. Jest miłym kulturalnym mężczyzną, przeżył okrutne chwile w momencie odejścia jego miłości życia, po części starałam się mu pomoc psychicznie. Miał chwile załamania. Nikt z nas nie jest super bohaterem" – zaczęła swój wpis.Zdaniem celebrytki, zarzuty postawione Jarosławowi Bieniukowi są "niezwykle przemyślane przez rzekomą ofiarę oraz jej współpracowników". Według niej, oskarżyciele chcą zniszczyć wizerunek sportowca i zarobić na tym pieniądze."W tej sprawie powinna zostać ukarana kobieta, która próbuje zniszczyć mu reputację oraz obraz ojca w oczach jego dzieci. Ludzie nie dajcie się oszukać podłej, wyrachowanej prostytutce, liczącej na pieniądze od tego poczciwego człowieka" – czytamy w jej wpisie.Esmeralda Godlewska podkreśliła, że Bieniuk to mężczyzna po przejściach, który jest kochającym ojcem. "Podziwiam go za siłę charakteru oraz za to, że za własnymi dziećmi stoi murem" – skomentowała.Napisała również, że Sylwia Sz. chce pogrążyć Bieniuka. Jej zdaniem oskarżycielka powinna trafić do więzienia za "sutenerstwo i wyimaginowane zdarzenia" w jej głowie. "Dla niej liczy się tylko pieniądz. Jesteś zerem. Jarek jesteśmy z Tobą" – zakończyła swój wpis Godlewska.Partner nieżyjącej od pięciu lat Anny Przybylskiej opuścił areszt w środę 17 kwietnia, po wpłaceniu kaucji. Mężczyzna zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. Z informacji podanych przez serwis "Fakt" wynika, że były sportowiec obracał się w towarzystwie związanym z niesławną "Zatoką Sztuki"