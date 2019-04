"Uważam, że my wygramy". Kaczyński planuje przyszłość i... goni niemiecką gospodarkę

Jarosław Kaczyński jest przekonany, że PiS wygra wybory parlamentarne. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

arosław Kaczyński podczas konferencji "Być Polakiem - duma i powinność" podkreślił, że według niego jego partia ponownie wyga wybory. Prezes PiS złożył przy tym obietnicę, że jeśli nic się nie zmieni, to Polska w ciągu 20 lat dogoni niemiecką gospodarkę. – Musi być tylko uprawiana dobra polityka gospodarcza – stwierdził polityk.– Nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, że my prowadzimy politykę nieporównywalnie efektywniejszą od naszych przeciwników. Gdyby tylko te względy wchodziły w grę, wybory byłyby w zasadzie formalnością. Jedyną metodą walki z nami jest wobec tego budowanie muru nienawiści – wyznał Jarosław Kaczyński podczas środowej konferencji we Włocławku.Zdaniem Kaczyńskiego rządzący muszą się skupić na zmniejszeniu dystansu, jaki dzieli Polskę i kraje zachodnie. – To może być lat 20. Jeżeli będzie jednak taka różnica w tempie rozwoju obu państw, jaka jest w tej chwili. Musi być tylko uprawiana dobra polityka gospodarcza, także w sektorze finansów publicznych – stwierdził prezes PiS na pytanie, kiedy Polska dogoni Niemcy.Tym, co zdaniem szefa rządzącej partii powinno odróżniać Polskę od reszty Unii, jest to, że nasz kraj musi pozostać "wyspą wolności słowa i wolności religijnej". O wynik jesiennych wyborów parlamentarnych prezes się nie boi. – Nie wygra "nowe", nie wygrają "tamci". Ja uważam, że my wygramy – stwierdził Kaczyński.Ostatnie sondaże wyborcze wskazują na nieznaczną przewagę wyborczą PiS nad Koalicją Europejską. Według badania CBOS sprzed tygodnia do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Wiosna Roberta Biedronia.źródło: TVN24