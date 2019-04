Do prezydenta z rządu nie dotarły informacje ws. okrągłego stołu. Minister bije się w piersi

Prezydent przyznał, że formuła okrągłego stołu jest "nie najszczęśliwsza". • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

S

zef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk przyznał w "Wydarzeniach i Opiniach" w Polscasie, że do Andrzeja Dudy nie dotarły z rządu pełne informacje dotyczące okrągłego stołu, który ma się odbyć na Stadionie Narodowym. Prezydent powiedział wcześniej, że formuła planowanego spotkania nie jest jego zdaniem "najszczęśliwsza".

Andrzej Duda wypowiedział się na temat okrągłego stołu podczas spotkania z mieszkańcami Białogardu. – Rozumiem, że zaproponowana formuła okrągłego stołu jest nie najszczęśliwsza. Jestem gotów wesprzeć rozmowy w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego, jeśli trzeba, wezmę w nich udział – deklarował prezydent cytowany przez RMF FM.



Duda przyznał, że chciałby, aby rozmowy nie odbywały się w gronie setek osób. – Chciałbym, żeby to był okrągły stół, który będzie prowadzony rozsądnie, czyli w takich grupach, w których można rzeczywiście rozmawiać, a nie, że będą to setki osób, bo w gronie setek osób nie da się nic wynegocjować – zaznaczył.



Do słów prezydenta odniósł się w Polsat News minister Dworczyk . – Muszę przeprosić. Czuję się nieco winny, ponieważ do pana prezydenta nie dotarła chyba pełna informacja na temat okrągłego stołu, a KPRM dostatecznie skutecznie tego nie przeprowadziła – powiedział. Zapewnił też, że podczas rozmów okrągłego stołu na Stadionie PGE Narodowym nie ma mowy o setkach osób.– Tu chodzi o pewną zbitkę, z której wzięło się to nieporozumienie. Ponad tysiąc osób zarejestrowało się na portalu uruchomionym przez MEN dla osób, które chciałyby wziąć udział w obradach okrągłego stołu. Tam się mogą rejestrować przedstawiciele rodziców, rad rodziców oraz stowarzyszeń, które grupują rodziców oraz niezrzeszeni nauczyciele – podkreślił zapytany o słowa prezydenta. – Spośród tych osób wylosowanych będzie pięcioro nauczycieli i około 20 rodziców. Łącznie przy okrągłym stole zasiądzie podczas obrad plenarnych 80 osób – wytłumaczył Dworczyk.– Trzeba się zgodzić z prezydentem: w grupie kilkuset osób byłoby to niemożliwe, ale nikt takich projektów nie przedstawia – skomentował szef kancelarii premiera. Okrągły stół oświatowy odbędzie się w piątek 26 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizacją spotkania zajmuje się KPRM. Zapowiedziano, że podczas spotkania będą poruszane cztery obszary: nauczycieli, uczniów, jakości nauczania oraz nowoczesnej szkoły. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zdecydowały, że nie wezmą udziału w okrągłym stole edukacyjnym.źródło: Polsat News