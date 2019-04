Awantura z Samuelem Pereirą. Kim jest Czarna Baronowa?

Maria Mackiewicz to żona dziennikarza Samuela Pereiry. Pracowała między innymi dla Gazety Polskiej Codziennie i bliźniaczego portalu Niezależna. • Fot. Screen / YouTube / Maria Mackiewicz

Maria Mackiewicz-Pereira jest specjalistką od wystroju wnętrz a także od social media. Taką funkcję pełniła w kancelarii Beaty Szydło. Następnie pracowała dla Ministerstwa Środowiska przy organizacji COP24. • Fot. Screen / YouTube / MakeMyPlace





aria Mackiewicz-Pereira, znana też jako Czarna Baronowa, napisała przed kilkoma dniami w emocjonalnym tweecie, że mąż utrudnia jej kontakt z dziećmi. Para mieszka oddzielnie od dwóch lat, a prawo do opieki nad potomstwem sąd przyznał ojcu dzieci, Samuelowi Pereirze. Co wiadomo o jego małżonce?Maria Mackiewicz-Pereira ma 29 lat. Znana stała się za sprawą małżeństwa z prawicowym dziennikarzem wywodzącym się ze środowiska Tomasza Sakiewicza i "Gazety Polskiej", obecnie szefem portalu TVP Info.Para pobrała się w 2011 roku. Jednak od dwóch lat nie mieszka już ze sobą, a dzieci małżeństwa mieszkają z ojcem. "Sąd przyznał mi opiekę nad dziećmi, które od dwóch lat mieszkają u mnie, bo matka je porzuciła" – tak przedstawił to na Twitterze Samuel Pereira Kilka dni temu Maria Mackiewicz-Pereira napisała w emocjonalnym tweecie , że mąż ma utrudniać jej kontakt z dziećmi. Jak twierdziła, Samuel Pereira wywiózł je trzy tygodnie temu i utrudniał jej spotkania z nimi w sądowo ustalonym czasie. Sam Pereira kilka razy stanowczo temu zaprzeczał Mackiewicz-Pereira ukończyła studia licencjackie dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Politechnice Koszalińskiej. Pracowała w kwartalniku "Nowe Media", dla "Gazety Polskiej Codziennie" robiła zdjęcia, moderowała bliźniaczy portal niezalezna.pl.Ma też doświadczenie w administracji państwowej. Była ekspertką social media w kancelarii premier Beaty Szydło. Złośliwi twierdzili nawet, że tę pracę w 2016 r. dostała przez znajomość z Samuelem Pereirą. W czerwcu 2017 r. miała według doniesień medialnych zostać rzeczniczką Trybunału Konstytucyjnego , ale tak się ostatecznie nie stało.W 2018 r. Mackiewicz-Pereira była zatrudniona w Ministerstwie Środowiska . Do jej obowiązków należały działania związane z konferencją klimatyczną COP24 w Katowicach w grudniu 2018 r.Sama w internecie stroniła od politycznej aktywności. Jest za to aktywną blogerką. Prowadziła bloga na kanale "Make My Place" (już zamknięty). Obecnie ma wideogbloga na kanale "Maria Mackiewicz": o urodzie, przepisach kulinarnych czy wystroju wnętrz.W wideo na YT (część usunęła) pokazywała ulubione kosmetyki, podała przepis na "walentynkowe brownie", mówi o swoich "czytelniczych nawykach"."Cześć, dzisiaj siedzicie ze mną na przystanku, bo kupiłam sobie coś śmiesznego. Bardzo długo zastanawiałam się, czy sobie to kupić, czy nie"; "Dzisiaj mam trampki w kropki. Zmierzamy w okolice Stadionu Narodowego, co jest dla was pewnie wielką niespodzianką biorąc pod uwagę, że ostatnio jestem tu praktycznie trzy razy w tygodniu. Myślę, że w pewnym momencie powinni ze mnie zrobić jakąś ambasadorkę stadionu" – tak nieco chaotycznie, z uśmiechem na twarzy wypowiadała się na jednym z filmów.A jakie poglądy ma Maria Mackiewicz? Wiele na ten temat nie wiadomo, ale jak mówił mąż, darzy miłością ojczyznę. – Maria jest osobą, o której mogę powiedzieć, że naprawdę kocha Polskę. Tego się od niej nauczyłem i wciąż się uczę. Maria ożywiła we mnie takie głębokie uczucie, coś o czym pisał Edmondo De Amicis: nie przywiązanie, a oddanie – powiedział Samuel Pereira.– To coś nowego, co obserwowałem w niej i też tym się trochę zaraziłem. Nieraz gdy byliśmy w czasie żałoby na Krakowskim Przedmieściu, patrzyłem, obserwowałem z ciekawością, chcąc pojąć co się dzieje, a ona płakała. Realnie przeżywała tę wspólnotową rzeczywistość. To coś dla mnie wspaniałego. Zakochałem się nie tylko w niej, ale w jej miłości do Ojczyzny – dodał dziennikarz TVP Info.Choć Twitter często służy do wyrażania politycznych opinii, Czarna Baronowa (pod takim nickiem występuje na TT) unikała tego, poza rzadkimi uszczypliwościami w stronę niektórych polityków. Zdarzało jej się za to wrzucać własne wzory tkanin.