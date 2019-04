Wiadomo, ile będzie kosztować odbudowa Notre Dame. Zebrano za dużo pieniędzy?

Zbiórki na odbudowę Notre Dame wciąż trwają. • Fot. Bartłomiej Barczyk / Agencja Gazeta

ak wynika z ostatnich informacji dotyczących odbudowy Notre Dame, zebrano już wystarczającą kwotę na renowację paryskiej katedry. Jest jednak też pewien problem. Polega on na tym, że francuskie władze nie wiedzą, co zrobić z nadwyżką pieniędzy.Według najnowszych doniesień narodowego związku reprezentującego ekonomistów budowlanych Untec, odbudowa nie powinna przekroczyć 600 mln euro. – Minimalny koszt to około 300 mln euro, zaś maksymalny to 600 mln euro. Potrzebujemy dwóch lub trzech miesięcy, aby mieć odpowiednio wycenione koszty – powiedział w rozmowie z BBC szef związku Pascal Asselin.Zwykli obywatele oraz miliarderzy wpłacili w ciągu pierwszych 10 dni od pożaru blisko 750 mln euro, co zdecydowanie przewyższyło potencjalny koszt odbudowy Notre Dame . – Nie powinniśmy mówić ludziom, żeby przestali wpłacać pieniądze. Wciąż nie wiemy, ile wyniesie ostateczny koszt – podkreślił Laurence Levy z grupy Foundation du Patrimoine.Wśród pomysłów na to, jak zagospodarować zebrane pieniądze, jest m.in. wprowadzenie systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w katedrze. Za jedną z potencjalnych przyczyn wybuchu pożaru podaje się zwarcie elektryczne.Zdaniem przeciwników zbierania datków na Notre Dame , fundusze powinny być przekazane na rzecz ubogich. Niedawno na ulicach Paryża odbyła się w tej sprawie demonstracja ruchu "żółtych kamizelek", podczas której doszło do zamieszek z udziałem policji.Pieniądze na odbudowę gotyckiej świątyni wciąż zbierane są na całym świecie. Rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski Paweł Rytel-Andrianik zachęcał wiernych do wzięcia udziału w polskiej zbiórce przeznaczonej na renowację katedry. – To ludzie chcą odbudować katedrę Notre Dame. Rusza zbiórka przez SMS. Każdy może uczestniczyć w odbudowaniu katedry - apelował ksiądz. Jak dodał, wpłat można dokonywać też na konto Caritasu.Do pożaru paryskiej katedry doszło w poniedziałek 15 kwietnia. W wyniku wybuchu ognia spłonął m.in. dach świątyni oraz iglica. Prezydent Francji zapowiedział, że odbudowa Notre Dame potrwa 5 lat.źródło: BBC