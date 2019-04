Barbara Kurdej-Szatan zdawała maturę... dwa razy. Powód może zaskoczyć

Barbara Kurdej-Szatan miała problemy ze swoją maturą • Fot. Instagram / kurdejszatan

atury to zawsze duży stres. A zwłaszcza, kiedy trzeba zdawać je dwa razy. Doświadczyła tego na własnej skórze Barbara Kurdej-Szatan – aktorka wyznała, że 15 lat temu musiała podejść do egzaminów ponownie. Ale wcale nie były to poprawki. Strajk nauczycieli został zawieszony , tegoroczne matury odbędą się więc raczej zgodnie z planem. Egzaminy maturalne stały jednak długo pod znakiem zapytania, co zachęciło Barbarę Kurdej-Szatan do opowiedzenia jej własnej maturalnej historii.Jak wyznała aktorka w jednym z wywiadów, do matury musiała podchodzić dwukrotnie. Jednak nie z własnej winy. – Pewnie wiele osób pomyśli, że oblałam i udało się dopiero w poprawce. Nic z tych rzeczy – zaznaczyła Kurdej-Szatan. Co się stało? – W Opolu były wtedy przecieki i władze tak się zdenerwowały, że musieliśmy pisać egzamin ponownie – wyjawiła aktorka i prezenterka, która maturę zdawała w 2004 r.Kurdej-Szatan musiała po raz drugi podejść do egzaminów z języka polskiego i matematyki. – Stres był ogromny – wspominała gwiazda "M jak miłość" . Aktorka wyznała również, że podczas gdy przed językiem polskim wystarczyło jej tylko ponowne przerobienie materiału, to przed egzaminem z matematyki musiała przez kilka miesięcy chodzić na korepetycje.Mimo stresu aktorce udało się zdać oba egzaminy i to na piątki. Kurdej-Szatan dostała się do Akademii Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła w 2009 r.źródło: Jastrząb Post