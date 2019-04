"Tak wygląda państwo PiS w praktyce". Budka trafnie podsumował absurd nocnych głosowań

Nocne głosowania w Sejmie zakończyły się o 2.30. Borys Budka z PO zwrócił uwagę na prawo do odpoczynku pracowników kancelarii Sejmu. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ocne głosowania w Sejmie zakończyły się o wpół do trzeciej. A już o 9 rano powrót do pracy. Nie trzeba tęgiej głowy, by dostrzec absurd takiego trybu pracy. Wystarczy podać przykład pracowników Kancelarii Sejmu, którzy – jak każdy – mają prawo do nocnego wypoczynku. Zauważył to poseł Borys Budka w PO."Godzina 2:25. Koniec głosowań. A jutro początek o 9.00. Kolejny raz łamie się prawa pracowników Kancelarii Sejmu do 11 godzinnego odpoczynku. A sejmowi kierowcy zaczynają -nastą godzinę pracy. Tak wygląda #PaństwoPiS w praktyce" – zwrócił uwagę Borys Budka na Twitterze.Przypomnijmy, w nocy Sejm uchwalił między innymi rozszerzenie 500+ na pierwsze dziecko i kolejną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Posłowie PiS wybronili także minister edukacji Annę Zalewską Obrady przejdą także do niechlubnej historii polskiego parlamentaryzmu za sprawą skandalicznego zachowania wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek , która obraziła posłankę PO Krystynę Skowrońską.