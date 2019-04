Już wiadomo, czy rok szkolny będzie wydłużony. Szydło jednym zdaniem ucięła spekulacje

Beata Szydło broni zmian w prawie oświatowym. Chodzi m.in. o klasyfikację maturzystów. • Fot. Screen z rozmowy na radiozet.pl

eata Szydło broni zmian w prawie oświatowym. W Radiu ZET stwierdziła, że chodziło o "wypełnienie luki prawnej". Wicepremier skrytykowała też szefa ZNP. Jej zdaniem Sławomir Broniarz "próbuje zachować twarz i chce pokazać, że jest w kontrze do rządu". Na antenie padło też kluczowe zdanie dotyczące ewentualnego wydłużenia roku szkolnego.– Dobrze, że strajk został zawieszony. Szkoda, że dopiero teraz. Można było to zrobić już w czasie egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów. Wtedy mogliśmy rozmawiać – powiedziała Beata Szydło.Była premier odniosła się też do nowelizacji ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe, które dotyczą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur . – Musieliśmy zabezpieczyć młodych ludzi i wypełnić lukę prawną. Wszystko było przygotowane tak jak należy – stwierdziła. Wicepremier nie zgodziła się, że wspomniane zmiany to "projekt przygotowany na kolanie".Szydło nie miała wątpliwości, że związki zawodowe "zawyżyły oczekiwania i trwały przy swoim". – Najbardziej palącym problemem w oświacie jest teraz kwestia wynagrodzeń. W tej chwili mamy zrealizowaną podwyżkę styczniową, będą podwyżki we wrześniu – przypomniała.Wicepremier zapewniła ponadto, że nie ma planu, by wydłużać rok szkolny w związku ze strajkiem szkolnym. Zapytana o aktywność minister Anny Zalewskiej wyjaśniła, że szefowa resortu edukacji jest cały czas obecna przy organizacji okrągłego stołu i była przy rozmowach ze związkowcami. Szydło nie chciała odpowiedzieć na pytanie,czy Zalewska "drażni wyborców".W rozmowie na antenie Radia ZET nie zabrakło odniesień do działań szefa ZNP. – Sławomir Broniarz niepotrzebnie próbuje ścigać się na pomysły. Za wszelką cenę próbuje zachować twarz i chce pokazać, że jest w kontrze do rządu. A powinniśmy szukać porozumienia – przyznała.Przypomnijmy: w piątek odbędzie się okrągły stół dotyczący sytuacji w oświacie. Organizacją spotkania na PGE Narodowym w Warszawie zajmuje się KPRM. Zapowiedziano, że podczas rozmów będą poruszane cztery obszary: nauczycieli, uczniów, jakości nauczania oraz nowoczesnej szkoły. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zdecydowały, że nie wezmą udziału w okrągłym stole edukacyjnym.źródło: Radio ZET