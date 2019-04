Mowa ciała Zalewskiej zdradzała wszystko. Ekspertka obnażyła jej zachowanie

Anna Zalewska i jej mowa ciała podczas głosowania nad wotum nieufności. Daria Domaradzka-Guzik jednoznacznie oceniła gesty minister edukacji. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

hoć Anna Zalewska pozostanie ministrem edukacji, to wiele wskazuje na to, że nie może mieć powodów do radości. Mowa ciała szefowej MEN, a także inne zachowania jej, a także prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas nocnych głosowań, dają do myślenia.Niewerbalne gesty minister edukacji oceniła ekspertka mowy ciała Daria Domaradzka-Guzik. Zwróciła choćby uwagę na sposób dotykania twarzy przez Zalewską."Dotykanie twarzy, drapanie szyi oraz karku, pocieranie policzków, nosa.. gładzenie włosów, zabawa kolczykiem, pocieranie ucha, ściskanie dłoni..To elementy mogące świadczyć o wysokiej emocji .. stres, spięcie, zakłopotanie.. Tak często wygląda Kłopot #MowaCiałaRules" – napisała w tweecie Domaradzka-Guzik.Dopełniać tego obrazu może też to, w jaki sposób Zalewska próbowała dostać się w nocy w Sejmie do Jarosława Kaczyńskiego i co zrobił z tym prezes PiS.Gdy w pewnym momencie politycy PiS utworzyli wokół prezesa "wianuszek", bezskutecznie próbowała dostać się do niego Anna Zalewska. Wodziła wzrokiem w kierunku miejsca, gdzie siedział "naczelnik", próbowała podejść bliżej. Bezskutecznie. Musiała długo poczekać na swoją kolej, bo Kaczyński nie był skory do rozmowy z szefową MEN.A w trakcie sejmowej debaty siedziała samotnie w ławach rządowych, co jest niezwykle wymowne. Nie powiedziała nawet jednego słowa, nie chciała wyjść na mównicę. Nie wspierał jej nikt z rządowych kolegów. Tak nieprzyjemne dla minister chwile relacjonowała Wirtualna Polska.Przypomnijmy, podczas nocnego głosowania o godz. 2.25 posłowie PiS wybronili minister edukacji przed dymisją. Dymisji Anny Zalewskiej domagali się posłowie Platformy Obywatelskiej. Za jej odwołaniem ostatecznie zagłosowało 180 parlamentarzystów, 220 było przeciw , a dwóch wstrzymało się od głosu.Nocne głosowanie przejdzie też do niechlubnej historii polskiego parlamentaryzmu za sprawą rzeczniczki PiS i wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek. Czołowa posłanka partii rządzącej obraziła posłankę PO Krystynę Skowrońską odnosząc się do jej koloru włosów.