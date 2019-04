Mąż Beaty Szydło to nauczyciel. Była premier opowiedziała, jak zachowywał się w trakcie strajku

Mąż Beaty Szydło jest nauczycielem. • Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

ie każdy wie, że mąż Beaty Szydło Edward jest nauczycielem. I teraz, choć strajk jest już oficjalnie zawieszony, była premier opowiedziała, jak w jego trakcie zachowywał się jej małżonek. A właściwie nie tylko on, a wszyscy nauczyciele z jej rodziny.– Mój mąż nie strajkował – przyznała Beata Szydło w rozmowie z "Faktem", co w sumie nie stanowi zaskoczenia. Jednak premier udało się namówić do takiego postępowania także innych nauczycieli z jej rodziny.– Podobnie jak inni nauczyciele w mojej rodzinie, pomagał w przeprowadzeniu egzaminów – powiedziała była premier. Dodała, że jej mąż jest "takim tradycyjnym typem nauczyciela, dostrzega problemy tego środowiska, natomiast ma zasadę: 'przede wszystkim uczniowie'".Dodajmy, że Beata Szydło, niedługo zanim przestała być szefową rządu, przyznała z rezerwy budżetowej ponad 2 miliony złotych dotacji dla szkoły, w której pracuje jej mąż.Przypomnijmy też, że strajk nauczycieli został zawieszony , dzięki czemu matury odbędą się bez przeszkód. ZNP podkreśla, że to nie koniec, a nauczyciele mogą wrócić do strajku od września.źródło: Fakt