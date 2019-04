Przepraszam nie wystarczyło. Adrian Klarenbach zniknął z TVP po ataku na Brudzińskiego

Adrian Klarenbach nie poprowadził w ostatnim czasie programów, których jest gospodarzem. • Fot. screen z TVP Info

A





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

drian Klarenbach, dziennikarz TVP Info, nie prowadzi programów, których jest gospodarzem. Wiele wskazuje na to, że jego nagłe zniknięcie dziennikarze łączy się ze słowami dziennikarza skierowanymi pod adresem ministra Joachima Brudzińskiego."Nie znam tradycji zachodniopomorskiej, ale Panie Joachimie Brudziński, odwal się Pan od podkarpackiej. Judasz był Żydem, chyba że chcesz Pan zmieniać historię. Strażacy nie mają wątpliwości, a u Pana takowe skąd?" – tymi słowami Adrian Klarenbach zwrócił się niedawno do ministra na Twitterze. Była to jego odpowiedź na wpisy Brudzińskiego dotyczące rytualnej egzekucji kukły Judasza w Pruchniku na Podkarpaciu. Polityk stwierdził m.in., że konsekwencje tej sytuacji wizerunkowo odczują Kościół, Polska i Polacy. Całość nazwał "pseudoreligijną hucpą".Dziennikarz Telewizji Polskiej szybko przeprosił Joachima Brudzińskiego za swój komentarz . Swoją wcześniejszą wypowiedź jednocześnie argumentował przywiązaniem do tradycji."Ja szczerze, tak od serca. Tradycja dla mnie rzecz święta. Ale widzę, że politykę ktoś mi idzie uprawiać. A na to się nie godzę. Panie Brudziński, przepraszam za zwrot '... się Pan', bo widzę, że mi tu tałatajstwo biznes polityczny idzie robić" – napisał na Twitterze Adrian Klarenbach.Jak się jednak okazuje, samo "przepraszam" mogło nie wystarczyć. Dziennikarze portalu Press.pl dowiedzieli się, że mimo iż Klarenbach wpisany był w tym tygodniu na grafik, nie pojawił się w studiu TVP Info i nie poprowadził programów, których jest gospodarzem: "Minęła 8" i "Minęła 20". W tej roli zastąpił go Bartosz Graczak.Z ustaleń portalu wynika również, że dziennikarz w tej chwili jest na urlopie. Do pracy wrócić ma w przyszłym tygodniu. Biuro prasowe TVP nie odniosło się do tej sytuacji. Nie odpowiedziało, czy zniknięcie Klarenbacha z anteny, to konsekwencje jego wypowiedzi.Źródło: Press.pl