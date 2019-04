Sasin przekonany, że Polacy już na Tuska nie czekają. "Zachowuje się jak celebryta i gwiazda popkultury"

Jacek Sasin o Donaldzie Tusku: – Zachowuje się jak celebryta i gwiazda popkultury. • fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

m bliżej wizyty Donalda Tuska w Warszawie tym większy popłoch po stronie PiS. Tym razem głos zabrał Jacek Sasin. Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów poddał Tuska wnikliwej analizie i stwierdził, że nie osiągnął wielkich sukcesów na arenie europejskiej. "Przyjeżdża i liczy, że tłumy będą go witały" – mówił w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl. 3 maja Donald Tusk wygłosi wykład na Uniwersytecie Warszawskim . Posłanka Krystyna Pawłowicz już skomentowała, że zakłóca polskie święto , a prawicowy publicysta Marcin Rola sugerował na Twitterze, by go aresztować.Teraz nad przyjazdem Tuska do Warszawy pochylił się Jacek Sasin. "Donald Tusk zachowuje się jak celebryta i gwiazda popkultury. Przyjeżdża i liczy, że tłumy będą go witały" – stwierdził szef Stałego Komitetu Rady Ministrów w wywiadzie dla wPolityce.pl. Jego zdaniem Tusk sonduje, jak w będzie w Polsce przyjęty, ale – zacytujmy – Sasin uważa,że dziś "Polacy nie czują zapotrzebowania na powrót Donalda Tuska do polityki". A nawet, jak powiedział, "nie ma przestrzeni politycznej dla Donalda Tuska"."Świadomość, jakie złe były rządy Donalda Tuska jest dosyć powszechna. (...) Uważam, że Polacy już na Donalda Tuska nie czekają" – stwierdził. Na koniec podsumował: "Ci politycy opozycji, którym wydaje się, że Donald Tusk wjedzie na białym koniu i wywróci scenę polityczną w Polsce, srogo się zawiodą". Przypomnijmy, zapraszając na wykład Donald Tusk napisał: "Co prawda, w Auditorium Maximum nie ma już miejsc, ale na dziedzińcu będzie telebim, a ja będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto".źródło: wPolityce.pl