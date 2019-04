"Zostałem wywalony!". Cejrowski emocjonalnie o rozstaniu TVP

Cejrowski wyjaśnił, że został "wywalony" z TVP. • Fot. Michał Grocholski / Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

ojciech Cejrowski był jednym z bardziej barwnych gości Michała Rachonia w programie "Minęła 20" na antenie TVP Info. Choć powinno się raczej podkreślić, że jego wypowiedzi zazwyczaj budziły kontrowersje. Po tym, jak spalił niedużą flagę UE, władze telewizji postanowiły dać mu czas na refleksje. Ten czas, jak się okazuje, bardzo się wydłuża. Wątpliwości co do przyszłości w telewizji postanowił rozwiać sam zainteresowany.Moment, w którym Wojciech Cejrowski spalił flagę Unii Europejskiej wycięto z programu "Minęła 20". Dziennikarz postanowił jednak opublikować nagranie z tym fragmentem na YouTube. To najprawdopodobniej spowodowało, że program decyzją władz TVP Info zniknął z ramówki do końca roku. Decyzja zapadła w listopadzie, a Cejrowskiego poinformował o tym Michał Rachoń, gospodarz programu. "Panu Rachoniowi dziękuję, że mnie na antenę wpuścił. Mam nadzieję, że nie będzie miał z tego powodu kłopotów. Państwu dziękuję za KOLOSALNE WYNIKI OGLĄDALNOŚCI - biliśmy każdą konkurencję na głowę. (balanga trwała 19 miesięcy)" – napisał na swoim Facebooku Cejrowski.Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski przekonywał wówczas, że TVP nie kończy umowy z Cejrowskim i jest zainteresowana dalszą współpracą. "Krótka przerwa jest potrzebna na refleksję" – tłumaczył.Natomiast szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański na antenie RMF FM zapewniał, że Cejrowski niebawem będzie gościem telewizji publicznej. – Wróci do telewizji, będzie w programie od stycznia – mówił.Choć program "Minęła 20" wrócił na antenę w styczniu, to nie zobaczyliśmy w nim Wojciecha Cejrowskiego. Wtedy znany podróżnik na Twitterze przypomniał jedynie to, co mówił Czabański, kwitując krótko: "Obiecali".Ta rozbieżność informacji zaczęła zastanawiać fanów Cejrowskiego. W mediach społecznościowych zaczęli dopytywać, kiedy dziennikarz ponownie pojawi się w TVP. Jeden z internautów postanowił "wyjaśnić" pozostałym, dlaczego Wojciech Cejrowski nadal nie można oglądać w "Minęła 20". "Cejrowski nie zgodził się na warunki i nie podpisał umowy" – napisał ma Twitterze.Te słowa wyraźnie poruszyły, a nawet zdenerwowały Cejrowskiego. "Nie odszedłem z #Minęła20, lecz zostałem WYWALONY" – odpowiedział.Na tym, że jego program został zdjęty z anteny TVP, Cejrowski raczej wiele finansowo nie straci. Działalność medialna przynosi mu tylko niedużą część z jego milionowych dochodów. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.