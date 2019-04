Liroy-Marzec skarży na TVP do KRRiT. Poseł dopatrzył się nieuczciwych zagrywek

Poseł Liroy-Marzec skarży się na TVP do KRRiT. Polityk przekonuje, że media publiczne wbrew prawu bojkotują Konfederację. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oseł Piotr Liroy-Marzec złożył do KRRiT skargę na Telewizję Publiczną. Zdaniem polityka media publiczne wprowadziły na antenie swoisty bojkot skrajnie prawicowej Konfederacji. "Nawet w ciągu rządów PO media nie były tak podporządkowane propagandzie" – przekonuje parlamentarzysta."Media publiczne od początku toczącej się kampanii wyborczej bojkotują Konfederację jako jedyną antysystemową siłę polityczną" – stwierdził poseł Piotr Liroy-Marzec, który ubiega się się o mandat w nadchodzących wyborach do Europarlamentu.Liroy-Marzec podkreślił, że publiczny nadawca świadomie ignoruje środowiska prawicowe, zamiast nich promuje za to ugrupowanie Kukiz'15. Przypomnijmy, że właśnie z listy Kukis'15 Liroy-Marzec dostał się de Sejmu. Po tym, jak w 2017 roku został wykluczony z klubu polityk założył stowarzyszenie Skuteczni."Nawet w ciągu ośmiu lat rządów Platformy Obywatelskiej media publiczne nie były w takim stopniu podporządkowane propagandzie politycznej rządzącej partii" – napisał w liście do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poseł Piotr Liroy-Marzec. Konfederacja to twór powstały przez połączenie sił Janusza Korwin-Mikkego, Liroya-Marca, Grzegorza Brauna i ruchów narodowych. Środowiska związane z Konfederacją mocno uderzają i w media rządowe, i opozycyjne. Twierdzą, że milczą na ich temat. – Jako Ruch Narodowy jesteśmy za polexitem, ale odpowiedzialnie i nie z dnia na dzień – wyjawił w jednym z wywiadów Krzysztof Bosak, jeden z liderów narodowców.źródło: Do Rzeczy