Kto był najlepszym prezydentem III RP? Ani nie Duda, ani nie Kaczyński, sondaż wskazuje na kogoś innego

Polacy oceniają, że prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego była najlepszą ze wszystkich w III RP. • Fot. Jacek Marczewski/Agencja Gazeta

łuchając polityków PiS lub oglądając "Wiadomości" TVP można odnieść wrażenie, że najlepszym prezydentem wszech czasów, a już przynajmniej ostatnich 30 lat był Lech Kaczyński. A jeśli nie on, to Andrzej Duda. A jednak wyniki sondażu wykonanego przez SW Research dla Rp.pl wskazują na to, że prezydenci związani z prawicą zajmują dopiero drugie i trzecie miejsca na podium.Pracownia SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" postanowiła zapytać Polaków, którego prezydenta Polski uważają za najlepszego. Aż 36,2 proc. badanych uznało, że był nim Aleksander Kwaśniewski . Lech Kaczyński zajął dopiero drugie miejsce, a głos na niego oddało zaledwie 12 proc. badanych. Ostatnim na podium jest urzędujący Andrzej Duda, który zebrał 11,7 proc. głosów.Dalej w rankingu znalazł się Lech Wałęsa (7,6 proc) i Bronisław Komorowski (5,1 proc.), a najsłabiej została oceniona prezydentura Wojciecha Jaruzelskiego (2 proc). Ciekawe, że aż co czwarty badany nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie.Pierwszym prezydentem III RP, na mocy porozumień zawartych przy Okrągłym Stole, został Wojciech Jaruzelski. "Prezydent kontraktowy" po roku jednak zrezygnował z pełnienia urzędu. Jego miejsce zajął Lech Wałęsa, który rządził do 1995 roku. Po nim przez dwie kadencje głową państwa był wywodzący się z SLD Aleksander Kwaśniewski.W wyborach w 2005 władzę przejął Lech Kaczyński . Na kilka miesięcy przed planowanymi wyborami prezydent zginął wraz z całą delegacją w katastrofie smoleńskiej. Po nim było jeszcze w historii dwóch prezydentów – odsądzany przez prawicę od czci i wiary Bronisław Komorowski i wychwalany przez ludzi związanych z obozem "dobrej zmiany" Andrzej Duda.źródło: Rp.pl