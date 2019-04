"Zaczynam zapominać twarz mojej mamy". Joanna Mazur w poruszającym wywiadzie o tym, co zabiera jej choroba

Joanna Mazur opowiedziała o swojej chorobie i zacieraniu w pamięci wyglądu jej bliskich. • Fot. Facebook.com/tanieczgwiazdamipolsat

Bartosz Świderski

N

iewidoma sportsmenka Joanna Mazur w programie "Demakijaż" opowiedziała o swojej chorobie i o tym, co sprawia jej największy ból.Jak w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem zdradziła biegaczka, najbardziej ubolewa nad tym, że coraz mniej pamięta twarze najbliższych osób.– Teraz zupełnie inaczej odbieram świat. To, czego nie pamiętam, czego nie mogę zobaczyć, staram się za pomocą dotyku i opisu sobie wyobrazić. Tak teraz zbieram wspomnienia. Najtrudniejsze jest dla mnie to, że zaczynam zapominać tak ważne dla mnie twarze, jak twarz mojej mamy – przyznała Joanna Mazur Są jednak i pozytywy, które wynikły z uczestnictwa biegaczki w tanecznym show Polsatu. Mazur nie ukrywa, że znowu odzyskała kobiecość, o której już zapomniała.– Kwestia kobiecości zaczęła zanikać, kiedy zaczął zanikać mój wzrok, teraz zaczynam wracać do tego. Czuję się inaczej, czuję się bardziej świadomą kobietą. Wydobywam to, co było schowane za tym, że nie widzę – mówiła Mazur.I dodała: – Nie wiem, jak wygląda moja twarz, nigdy nie przywiązywałam do tego uwagi. Trudno mi wyobrazić swoją twarz dotykając jej. Ale jako kobieta chcę czerpać przyjemność z kobiecych czynności. Takich jak np. makijaż. Umiem się pomalować, to jest kilka prostych trików, które opanowałam – powiedziała i nie kryła z tego powodu radości.Przypomnijmy, o niewidomej biegaczce zrobiło się głośno za sprawą jej występu w "Tańcu z Gwiazdami", w którym to ujawniła kulisy swojej kariery oraz urągające warunki życia. źródło: ipla.tv