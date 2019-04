"Mam nadzieję, że Tusk uszanuje konstytucyjną wolność uczelni". Gowin o wykładzie szefa RE

Na zapowiadane przemówienie Donalda Tuska zareagował dziś Jarosław Gowin. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Z

apowiadany od kilkunastu dni wykład Donalda Tuska, który ma się odbyć 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim wciąż jest komentowany nie tylko przez zwolenników byłego polskiego premiera, ale też polityków partii rządzącej. Do planowanego spotkania odniósł się w poniedziałkowym wywiadzie wicepremier Jarosław Gowin.Minister nauki i szkolnictwa wyższego na antenie RMF FM odniósł się do zapowiedzi wykładu Tuska. Jarosław Gowin stwierdził, że wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej może być traktowane w środowisku akademickim jako ważne. Przestrzegł jednak przed tym, aby nie wpisywało się ono w kampanię wyborczą.– Mam nadzieję, że Donald Tusk uszanuje konstytucyjną wolność uczelni od nacisków i obecności treści politycznych – stwierdził Gowin.Przypomnijmy, Tusk zapowiedział, że jego przemówienie będzie dotyczyło "czegoś ciekawego i ważnego".



Wykład "Nadzieja i odpowiedzialność. O konstytucji, Europie i wolnych wyborach" Tusk ma wygłosić 3 maja o godzinie 14.00 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Część z obserwatorów i polityków twierdzi, że będzie to mniej lub bardziej jasna zapowiedź powrotu byłego premiera do polskiej polityki.źródło: rmf24.pl