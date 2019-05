Nowe fakty w sprawie potrącenia rowerzystki przez SOP. Ujawniono, kto prowadził auto

Okazuje się, że to kierowca Agaty Dudy potrącił rowerzystkę. • Fot. mat. prasowe SOP

W

ychodzą na jaw nowe szczegóły związane z wydarzeniem, jakie miało miejsce kilka dni temu w Warszawie. Okazuje się, że funkcjonariusz, który prowadząc rządową limuzynę potrącił rowerzystkę, nie był przypadkowym kierowcą. Zwykle woził Agatę Dudę.Służby SOP kompromitują się niemal na każdym kroku. Liczba rozbitych samochodów wręcz poraża. Tylko w marcu i kwietniu doszło do kilku zdarzeń z udziałem służby pilnującej bezpieczeństwa VIP-ów . Doszło do tego, że SOP chce kupić dwie własne lawety Wydawać by się mogło, że przynajmniej prezydent, premier czy pierwsza dama powinni mieć najlepszych i najbardziej doświadczonych kierowców. Nic z tego, najwyraźniej z pustego i Salomon nie naleje. Jak informuje TVN24, nawet tym potencjalnie najlepszym zdarzają się kardynalne błędy. To właśnie kierowca Agaty Dudy potrącił kilka dni temu rowerzystkę na ulicach Warszawy.Wina kierowcy była bezsporna. Na szczęście skończyło się na potłuczeniach, rowerzystka odmówiła odwiezienia do szpitala. Funkcjonariusz SOP został zawieszony do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.źródło: TVN24