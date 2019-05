Obrońcy Barłomieja M. składają zażalenie na decyzję sądu. Chcą wyciągnąć go z aresztu

Pełnomocnik Bartłomieja M. złożył zażalenie na decyzję sądu, który stwierdził, że były rzecznik musi pozostać w areszcie do 27 czerwca. • Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

ąd Okręgowy w Warszawie przedłużył areszt dla byłego rzecznika MON i szefa gabinetu Antoniego Macierewicza. Bartłomiej M. ma pozostać w areszcie do 27 czerwca. Obrońcy polityka składają zażalenie na decyzję sądu.– Zażalenie złożyliśmy 30 kwietnia. Uważamy, że decyzja Sądu Okręgowego o pozostawieniu w areszcie Bartłomieja M. jest błędna. W ciągu dwóch-trzech tygodni Sąd Apelacyjny powinien rozpatrzyć nasze odwołanie – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską pełnomocnik Bartłomieja M.Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył areszt dla polityka. Prokuratura stawia byłemu rzecznikowi MON, któremu nawet generałowie musieli salutować, zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusza publicznego i działania na szkodę spółki Polska Grupa Zbrojeniowa. Razem z byłą pracownicą resortu obrony narodowej Agnieszką M. miał doprowadzić do wyrządzenia spółce szkody w wysokości 491 964 zł.Ponad to Bartłomiej M. w porozumieniu z byłym posłem PiS Mariuszem Antonim K. mieli –powołując się na swoje wpływy – pośredniczyć w załatwieniu określonych spraw celem uzyskania korzyści majątkowej w kwocie ponad 90 tys. zł. Bartłomiej M. decyzją sądu ma pozostać w areszcie do 27 czerwca.źródło: wp.pl