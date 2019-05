"Skrajnie wulgarny i arogancki". Waszczykowski nie zostawił suchej nitki na Sikorskim

Witold Waszczykowski nie zostawił suchej nitki na Radosławie Sikorskim. Ocenił jego odpowiedź na wpis posłanki PiS Krystyny Pawłowicz. • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

itold Waszczykowski nie zostawił suchej nitki na Radosławie Sikorskim, który ostatnio w ostrych słowach odpowiedział na wpis Krystyny Pawłowicz. – To człowiek skrajnie wulgarny i arogancki – ocenił kandydat PiS w wyborach do PE na antenie Radia ZET.– Nie odpowiadam byłemu ministrowi już od lat. Uważam, że w porządnym towarzystwie o tego typu postępowaniach, szczególnie wobec kobiet, po prostu się nie mówi tylko milczy. Tacy ludzie powinni podlegać towarzyskiemu ostracyzmowi. Zgodnie ze starymi kodeksami towarzyskimi – przekonywał Waszczykowski w Radiu ZET.Polityk PiS w ten sposób odniósł się do ostatniego starcia Krystyny Pawłowicz i Radosława Sikorskiego. Były szef MSZ na Twitterze pochwalił się, że nowy cesarz Japonii Naruhito był z nim na jednym roku w trakcie zdobywania wykształcenia.Posłanka PiS w odpowiedzi stwierdziła m.in., że Sikorski "zawsze chce błyszczeć cudzym blaskiem", na co polityk odpisał jej krótko: "Bujaj się, wariatko" – Jest to człowiek skrajnie wulgarny i arogancki. Nie ma dla niego miejsca w towarzystwie – kontynuował Waszczykowski oceniając zachowanie Sikorskiego.Zdaniem kandydata PiS w wyborach do PE wpis Pawłowicz "nie uzasadnia tak wulgarnej, wręcz chamskiej reakcji byłego ministra spraw zagranicznych".Niedawno Waszczykowski publicznie wypowiedział się także na temat książki Radosława Sikorskiego pt. "Polska może być lepsza”. Polityk przekonywał, że w karierze autora jest wiele czarnych plam, niewyjaśnionych. – W jaki sposób trafił do Londynu, dlaczego przez prawie rok mieszkał w Watykanie, wiele wiele innych... – powiedział Waszczykowski w RMF FM W odpowiedzi Sikorski nie ukrywał swojego zdziwienia. Były szef polskiej dyplomacji... nie wiedział nic o swoim pomieszkiwaniu w Watykanie.źródło: Radio ZET