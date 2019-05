Protest feministek przed Radiem Maryja. Założyły maski Rydzyka i Sobeckiej

"Chryja pod Radiem Maryja" doszła do skutku. • Fot. Robert Górecki / Agencja Gazeta

imo usilnych prób posłance PiS Annie Sobeckiej nie udało się zablokować kolorowego pochodu, który w prześmiewczy sposób obchodził urodziny o. Tadeusza Rydzyka. Pod siedzibą Radia Maryja doszło do awantury.W czasie marszu widoczne były kolory tęczy – wyraz solidarności feministek z Toruńskiego Strajku Kobiet ze środowiskami LGBT+, mocno krytykowanymi przez Radio Maryja . Do tego pojawiły magiczne postaci ze świata Harry'ego Pottera, ale przede wszystkim osoby przebrane za o. Tadeusza Rydzyka i posłankę Annę Sobecką. Niewiele zabrakło, a marsz pod siedzibę Radia Maryja w Toruniu nie doszedłby do skutku . Sobecka próbowała zablokować demonstrację – wicewojewoda Józef Ramlau zgodził się, by w tym samym miejscu i czasie cykliczne zgromadzenie związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja organizowali studenci uczelni medialnej o. Rydzyka. To wykluczałoby konkurencyjne demonstracje. Decyzję wojewody uchylił jednak sąd.Dlatego pod budynkiem przy ul. Żwirki i Wigury zatańczyły postaci przebrane za Rydzyka i Sobecką, której feministki podziękowały za rozsławienie wydarzenia na całą Polskę. Przebrana posłanka PiS wygłosiła także przemowę przesyconą podtekstami seksualnymi.Pikieta feministek przed Radiem Maryja po raz pierwszy odbyła się w ubiegłym roku. Organizatorki chciały w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec m.in finansowaniu przez państwo instytucji należących lub związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem czy dyskusji duchownych na tematy seksualności i kobiecości.Po tamtym wydarzeniu Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód sprawdza, czy podczas zeszłorocznej pikiety nie doszło do obrazy uczuć religijnych.