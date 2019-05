Klaudia Halejcio zamieściła taki filmik, że nie da rady nie kliknąć. A potem trudno się nie śmiać

Klaudia Halejcio na Instagramie zamieściła filmik, który stał się hitem. • Fot. Instagram.com / Klaudia Halejcio

iękna młoda aktorka Klaudia Halejcio ma blisko ćwierć miliona osób obserwujących ją na Instagramie. Artystka nieraz udowodniła, że nie ma oporów przed odsłanianiem swego ciała przed aparatem fotograficznym. Tym razem zamieściła filmik, w którym zażartowała z fanów. Bo na pierwszy rzut oka wygląda, że tym razem Halejcio poszła na całość. Dopiero po chwili da się zauważyć, że to, co widać, to nie to, o czym się myśli.Klaudia Halejcio jeszcze do niedawna walczyła w programie "Dance, Dance, Dance". Gdy odpadła, wybuchło niemałe zamieszanie . Padły m.in. zarzuty o stronniczość jurorów.To wszystko jednak jest już tylko wspomnieniem. Obecnie aktorka wypoczywa na Wyspach Palmowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Halejcio już wcześniej zamieściła parę zdjęć z urlopu w Dubaju. Teraz zaś zaprezentowała taki filmik, że fani aż wstrzymali oddech.Po liczbie komentarzy widać, że w parosekundowe nagranie kliknęło wielu panów. I choć nie zobaczyli tego, co byli zapewne przekonani, że zobaczą, zawiedzeni nie są. "Wygrałaś internety na cały rok" – napisał jeden z fanów.Sama aktorka nie kryła, że to żart – nagranie opatrzyła hasztagami m.in. funny, prank, joke czy smiesznefilmy. Dowcip doceniło wielu celebrytów. "Padłam" – skomentowała Ewa Chodakowska . "Dobre!" – zakrzyknęły Julia Kuczyńska znana jako Maffashion oraz Wiktoria Gąsiewska, zwyciężczyni "Dance, Dance, Dance" . "Szanuję" – napisał zaś Antek Królikowski.