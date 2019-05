William i Kate zachwyceni nowym członkiem rodziny. "Witam brata w klubie niewyspanych"

Księżna i książę Cambridge są zachwyceni nowym royal baby. • Fot. Instagram / Kensington Palace

siążę William i księżna Kate wyrazili publicznie radość z powodu narodzin syna księcia Harry’ego i jego żony Meghan Markle. Chcą jak najszybciej poznać nowego członka królewskiej rodziny. W poniedziałkowy poranek Meghan Markle urodziła syna . O jego narodzinach poinformował media jej mąż, książę Harry. Dzień po ogłoszeniu radosnej nowiny brat księcia i jego żona udzielili pierwszego komentarza na temat nowonarodzonego dziecka. – Jestem zachwycony, absolutnie zachwycony – wyznał książę William.– Oczywiście nie mogę doczekać się, aż go zobaczę – powiedział do reporterów. – Jestem bardzo zadowolony i z radością witam mojego brata w klubie wiecznie niewyspanych – dodał książę Cambridge.William zapytany o rady, jakie może dać świeżo upieczonemu tacie, odpowiedział: – Mam dla niego wiele wskazówek. Życzę mu wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że za parę dni wszystko się uspokoi i Harry wraz z Meghan będą mogli w pełni cieszyć się nowym członkiem rodziny.Księżna Kate, matka trójki dzieci, także wypowiedziała się na temat syna szwagra. – To wyjątkowy czas. Louis i Charlotte też niedawno mieli urodziny. To cudowna pora na to, żeby mieć dziecko. W powietrzu czuć wiosnę – skomentowała.William i Kate przyznali, że nie wiedzą jeszcze, jakie imię będzie nosić syn Harry’ego i Meghan. – Nie możemy doczekać się spotkania z nim i poznania jego imienia – zaznaczyła księżna Cambridge.Trudno powiedzieć, jak te słowa wpisują się w doniesienia o konflikcie między Kate a Meghan . Wcześniej mówiono m.in. o zagorzałej rywalizacji między obiema kobietami.Narodziny syna księżnej Sussex skomentował też ojciec Meghan Markle , który jest z nią w konflikcie od paru lat. – Niech Bóg pobłogosławi to dziecko, a ja życzę mu zdrowia i szczęścia – powiedział. Również królowa Elżbieta II pogratulowała swojemu wnukowi pierwszego dziecka, wydając oświadczenie, w którym wyraziła swoje podekscytowanie.źródło: The Sun