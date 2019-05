Mosbacher otworzyła kolejny front w walce o zniesienie wiz. Sama "poszła do pracy"

Georgette Mosbacher wzięła sprawy w swoje ręce. • Fot. Twitter.com / @USEmbassyWarsaw

ampania społeczna Georgette Mosbacher ruszyła pełną parą. Ambasadorka USA w Polsce chce jak najszybszego zniesienia wiz dla Polaków i planuje to zrobić jeszcze za swojej kadencji. W tym celu, żeby zachęcić wszystkich do działania, sama wzięła się do roboty w okienku ambasady.– To praca zdecydowanie na wysokich obrotach, ale jest świetna! – powiedziała na nagraniu Georgette Mosbacher. Ambasadorka USA postanowiła podpromować akcję mającą na celu zniesienie wiz do Stanów dla Polaków i sama wzięła się do pracy... w okienku w ambasadzie. Mosbacher przyjmowała do depozytu telefony osób, które wchodziły na teren placówki.Wiele osób było mile zaskoczonych widokiem ambasadorki za szybą zwykłego okienka dla petentów. Mosbacher chce w ten sposób zachęcić Polaków do liczniejszego składania wniosków o wizę do Stanów Zjednoczonych. W ten sposób ma zostać podniesiony wskaźnik pozytywnie rozpatrzonych dokumentów, co wymagane jest w procesie zniesienia całkowitego ruchu wizowego między Polską a USA.Dlatego też niedawno wystartowała kampania społeczna ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, która promuje składanie podań o wizy. Georgette Mosbacher chce, żeby wizy dla Polaków zostały zniesione jeszcze za jej kadencji w Warszawie.