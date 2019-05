Kolejne spotkanie Dudy i Trumpa coraz bliżej. Ujawniono, jak zaawansowane są przygotowania

Wiele wskazuje na to, ze Andrzej DUda spotka się jednak z Donaldem Trumpem. • Zrzut z YouTube.com / The White House

edług – nieoficjalnych jeszcze – ustaleń portalu PolskieRadio24.pl Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem w czerwcu tego roku podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Serwis powołuje się na swoje źródła w Pałacu Prezydenckim i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem informatorów spotkanie z prezydenta Polski z głową państwa USA "zostało dopięte".Wychodzi na to, że jednak Andrzej Duda spotka się podczas czerwcowej wizyty w Stanach Zjednoczonych z prezydentem Donaldem Trumpem. Taką informację podał portal PolskieRadio24.pl , który powołuje się na swoje źródła ze środowiska prezydenta.Podobno Duda ma rozmawiać z Trumpem m. in. o budowie "Fort Trump" oraz rozbudowie wschodniej flanki NATO. Być może ponownie zostanie poruszona kwestia zniesienia wiz dla Polaków, o którą tak mocno zabiega ambasadorka USA w Polsce, Georgette Mosbacher. Inicjatywa budowy w Polsce stałej bazy amerykańskiej wykształciła się podczas ostatniej wizyty prezydenta Dudy w Białym Domu. To wtedy miały paść pierwsze oferty zapłaty za budowę oraz pokrycie części kosztów utrzymania bazy przez Polskę.Trzeba przyznać też, że ostatnio Andrzej Duda był za bardzo rozentuzjazmowany spotkaniem z Trumpem, co podkreślali na łamach naTemat eksperci . Zobaczymy, jak wypadnie tym razem.źródło: PolskieRadio24.pl