Brudziński zabrał głos ws. majątków żydowskich. Według niego PiS nie odda żadnej "polskiej złotówki"

emat zwrotu pieniędzy za majątki żydowskie powraca jak bumerang. Politycy skrajnej prawicy wykorzystują go jako paliwo wyborcze w walce z oponentami z partii rządzącej. To oczywiście nie w smak PiS-owi, który z całych sił odżegnuje się wszelkich oskarżeń. W tym tonie wypowiedział się dla Polskiego Radia 24 Joachim Brudziński.– Ktoś, kto wywołuje histerię czy awanturę, ktoś kto próbuje ubierać rząd PiS jako ten, który będzie na kolanach oddawał środowiskom żydowskim majątek, czy wypłacał odszkodowania, wpisuje się w narrację kremlowską – powiedział w Polskim Radiu 24 Szef MSWiA tym samym ostro odpowiedział skrajnej prawicy (z Konfederacją KORWiN Braun Liroy Narodowcy na czele), która zarzuca PiS-owi układanie się z Amerykanami w sprawie ustawy 447 – Niezależnie od tego, jakie bzdury będzie wygadywał pan Winnicki, pan Bosak, czy inni, jedna polska złotówka nie popłynie. (...) Polska była ofiarą dwóch totalitaryzmów. Jeżeli ktokolwiek jest tutaj ofiarą, to Polska – dodał minister spraw wewnętrznych.Oczywiście ustawa 447 pozwala jedynie szacować wysokość danych majątków żydowskich i możliwości ich odzyskania. I chociaż Brudziński zapewnia, że rząd pieniędzy nie wypłaci, a stosunki z USA są najlepsze z możliwych, to nie da się ukryć, że ostatnio wzmogło się lobby w USA i Izraelu , które coraz silniej mówi o rekompensatach.źródło: Polskie Radio 24