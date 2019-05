Nowe informacje ws. śmierci wokalisty The Prodigy. To jednak nie było samobójstwo?

Muzyk miał 49 lat. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

S

ekcja zwłok Keitha Flinta wykazała, że muzyk powiesił się. Badania toksykologiczne wykryły we krwi mężczyzny m.in. alkohol i kokainę. Koroner, która zajmuje się tą sprawą, stawia pod znakiem zapytania możliwość popełnienia samobójstwa przez wokalistę brytyjskiego zespołu.Ciało 49-latka zostało znalezione w jego domu w Essex 4 marca. Za przyczyną śmierci uznano samobójstwo przez powieszenie . W organizmie muzyka wykryto alkohol, kokainę i kodeinę. Teraz pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, czy faktycznie śmierć Flinta była wynikiem samobójstwa, czy może nieszczęśliwego zbiegu okoliczności.Starszy koroner z Essex Caroline Beasley-Murray wydała opinię, w której przyznała, że nie ma wystarczających dowodów na to, że muzyk umyślnie odebrał sobie życie. – Brałam pod uwagę samobójstwo jako przyczynę jego śmierci, jednak znalazłam dowody, które potwierdziły celowe działania pana Flinta, które doprowadziły do jego zgonu – powiedziała.– Nie mogę jednoznacznie określić, czy był to nieszczęśliwy wypadek czy samobójstwo. W związku z tym planuję ogłosić orzeczenie otwarte – dodała.– Flint był niezwykle popularny, a jego fani go kochali – skomentowała Beasley-Murray. Dla miłośników muzyki śmierć wokalisty The Prodigy była szokiem. Tysiące ludzi zebrało się 29 marca na ulicach Essex w dniu pogrzebu artysty.źródło: Metro.co.uk