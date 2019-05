Jan Paweł II, a obok komunistyczni zbrodniarze. Tak wygląda... lodówka Biedronia

Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek zaprosili fotografa do swojego domu. A tam są takie rzeczy, że... • Fot . Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

R

Widzieliście to??? Biedroń ma Mao Zedonga i Che Guevarę na lodówce. pic.twitter.com/gFm06ko92t — Olao (@Olua_AO) May 5, 2019

obert Biedroń pochwalił się mieszkaniem, w którym mieszka wraz ze swoim partnerem Krzysztofem Śmiszkiem. Ładne wnętrza, duża biblioteczka, ale jeden szczegół zaskakuje i to raczej nieprzyjemnie. To lodówka, na której jest mnóstwo magnesów. Szczególnie trzy z nich przykuwają uwagę.Robert Biedroń lubi podkreślać, że wiara lub ateizm są prywatną sprawą każdego człowieka. Jako polityk postuluje całkowity rozdział państwa od Kościoła . Zapowiedział nawet, że jeśli Wiosna kiedyś wygra wybory, to nie pozwoli, by w procesjach brali udział mundurowi. Jednak prywatnie polityk na lodówce przyczepił magnes z wizerunkiem Jana Pawła II.Skąd to wiemy? Ano ze zdjeć wykonanych przez Pawła Dąbrowskiego, fotografa z East News, który został zaproszony do domu, w którym mieszka prezes Wiosny i jego partner Krzysztof Śmiszek . Zdjęcia pojawiły się w sieci i dość szybko wywołały spore oburzenie pośród oglądających. I to wcale nie z uwagi na magnes z papieżem Polakiem. A może lepiej powiedzieć, że nie tylko z uwagi na wizerunek papieża...Bo na tej samej wysokości zostały przyczepione dwa inne. Na jednym jest wizerunek Che Guevary , na drugim widzimy profil Mao Tse Tunga . Robert Biedroń nie kryje się z lewicowymi poglądami i podobnie jak jego wcześniejszy szef Janusz Palikot lubi nimi szokować. Jednak umieszczanie wizerunków osławionych komunistycznych zbrodniarzy obok wizerunku papieża Polaka wydaje się być przesadą.