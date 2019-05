Jak jeździć automatem? Warto ustrzec się kilku podstawowych błędów, bo naprawa skrzyni będzie kosztowna

Jazda z automatem jest prosta, trzeba tylko wystrzegać się kilku błędów. • Fot. Paweł Kalisz / naTemat

J

Automatyczne skrzynie biegów są coraz popularniejsze w Polsce. • Fot. Paweł Kalisz / naTemat

Nawet w samochodach elektrycznych, gdzie w ogóle nie ma skrzyni biegów, jest jakiś "wybierak" do przełączania trybów jazdy. • Fot. Paweł Kalisz / naTemat

azda samochodem z automatyczną skrzynią biegów to właściwie sama przyjemność, pod warunkiem, że robi się to w sposób zgodny z zasadami sztuki i wytycznymi producenta. W przeciwnym wypadku naprawa skrzyni może być bardzo kosztowna. Co oznaczają literki PRND na dźwigni skrzyni biegów i kiedy nie należy włączać luzu?O ile skrzynie manualne są tańsze w produkcji i utrzymaniu, a ich ewentualne naprawy dalece mniej skomplikowane i kosztowne, to coraz większą popularnością cieszą się samochody z automatem. I nic dziwnego. Wystarczy przejechać przez zakorkowaną Warszawę samochodem z "manualem", a potem tę samą trasę z "automatem" i wszystko stanie się jasne.W pierwszym przypadku wszystkie nasze kończyny są w nieustannym ruchu. Lewa stopa pracuje na pedale sprzęgła, prawa zamiennie przeskakuje między pedałem gazu i hamulca, a prawa ręka miesza cały czas lewarkiem w skrzyni biegów. Jakby mleka nalać, to po 20 km takiego mieszania można by masło wyjąć. Tymczasem do jazdy z automatem potrzebna jest tylko jedna stopa i ręce na kierownicy.Ale od początku. W samochodzie jest oczywiście dźwignia do przełączania trybów jazdy. Czasem wygląda jak drążek, czasem to suwak albo pokrętło. Choć przybierać może różne formy, to zawsze służy temu samemu – przełączaniu między blokowaniem kół, odblokowaniem, jazdą do przodu lub do tyłu.Żeby zaparkować samochód, należy ustawić dźwignię w pozycji P (od angielskiego słowa "park", oznaczającego parkowanie). W nowoczesnych samochodach system będzie dźwiękiem powiadamiał nas o tym, że próbujemy opuścić pojazd, gdy skrzynia będzie w innym trybie niż P. Samochód ze skrzynią w trybie P będzie stać jak zamurowany – działa to tak, jakby zostawić na biegu i ręcznym hamulcu auto z manualną skrzynią.Żeby później włączyć silnik, trzeba nacisnąć pedał hamulca i wcisnąć przycisk "Start" (lub przekręcić kluczyk w stacyjce). Silnik zacznie pracować, ale auto wciąż pozostaje w bezruchu. W tym momencie decydujemy, czy chcemy jechać do przodu, czy do tyłu. Gdy już obierzemy kierunek, naciskamy znów pedał hamulca i wybieramy stosowny tryb jazdy. D (od "drive") do przodu, R (od "reverse" ) do tyłu. Puszczamy hamulec, naciskamy pedał gazu i samochód zaczyna jechać.Podczas jazdy nie trzeba nic kombinować. Gdy dodaje się gazu samochód przyśpiesza i sam zaczyna zmieniać biegi. Rola kierowcy ogranicza się wyłącznie do kręcenia kierownicą. Gdy trzeba zwolnić wystarczy zdjąć nogę z gazu i nacisnąć pedał hamulca. A teraz uwaga – nie należy używać obu pedałów jednoczenie. Może to doprowadzić do poważnej i kosztownej w naprawie awarii skrzyni biegów . Najlepiej oba pedały obsługiwać po prostu prawą stopą.Tryb D do jazdo naprzód na jeszcze często dwa dodatkowe ustawienia, 2 i 3. Służą one do jazdy w górach lub podczas holowania przyczep. W trybie 2 mamy do dyspozycji tylko dwa pierwsze biegi, w trybie 3 tych biegów są trzy. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w samochodzie hamować silnikiem, bez takiego ograniczenia biegów, podczas długiego zjazdu z górki trzeba by cały czas trzymać nogę na pedale hamulca.Wiele nowoczesnych samochodów ma możliwość ręcznego wybierania biegów w trybie sekwencyjnym. Takie rozwiązanie również pozwala zahamować silnikiem podczas jazdy, lub "zrzucić" o dwa czy trzy biegi podczas dynamicznego wyprzedzania na drodze. Często przy literkach PDNR pojawia się jeszcze S, jak sport. W takim trybie biegi zmieniane są przy wyższych obrotach silnika, dzięki czemu można jeździć dynamiczniej.Tryb N to bieg jałowy. Samochód pozostawiony w tym trybie może się stoczyć z górki. Tryb ten służy na przykład do tego, żeby przetoczyć samochód na lawetę gdy silnik odmówi współpracy. W niektórych samochodach tryb N umożliwia też holowanie pojazdu, ale to koniecznie trzeba sprawdzić w instrukcji pojazdu, czy producent w ogóle dopuszcza taką możliwość. Chodzi o to, że w trybie N ciśnienie oleju w skrzyni jest bardzo niskie i dłuższe holowanie pojazdu mogłoby doprowadzić do uszkodzenia skrzyni.Czego jeszcze nie wolno? Wrzucać "luzu", czyli przełączać na tryb N podczas jazdy, jak również przerzucać z trybu D na R (lub odwrotnie) zanim auto całkowicie się zatrzyma. Takie eksperymenty mogą doprowadzić do tego, że auto stanie na dobre, a nam stanie na chwilę serce, gdy usłyszymy u mechanika , ile to będzie kosztować.Nie ma też potrzeby przełączać na N po dojechaniu do świateł. Lepiej przytrzymać samochód na hamulcu, tym bardziej, że w nowoczesnych konstrukcjach zwykle i tak po chwili system "start-stop" wyłączy silnik, a system auto-stop zatrzyma nasz pojazd. Żeby ruszyć wystarczy lekko trącić pedał gazu, żeby silnik znów zaczął pracować.W tej chwili na rynku można spotkać cztery rodzaje automatów. PIerwszy to "klasyczny" automat, czyli zespół przekładni planetarnych połączonych z silnikiem za pośrednictwem sprzęgła hydrokinetycznego, w którym za przekazywanie momentu obrotowego odpowiada olej.Skrzynie tego typu zwykle miękko pracują, i raczej rzadko się psują, chyba że kierowca bardzo się o to postara. Ale mają też wady – wyższe zużycie paliwa i gorsze osiągi niż takie samo auto z ręczną skrzynią biegów.Obecnie częściej spotyka się w nowych samochodach skrzynie dwusprzęgłowe. Choć mogą się różnie nazywać, na przykład DSG czy Power Shift, to zasada działania jest podobna. Są to de facto dwie skrzynie w jednej obudowie i gdy jedna skrzynia przekazuje napęd na koła, to druga już "czeka" z włączonym wyższym (lub niższym) biegiem.Dzięki takiemu rozwiązaniu biegi wybierane są szybciej, samochód ma bardzo dobre osiągi przy podobnym spalaniu (a czasem niższym) niż w samochodzie z manualną skrzynią. Rozwiązanie idealne? Tak, pod warunkiem, że stać nas na samochód wyraźnie droższy w zakupie i uda się uniknąć kosztownych napraw.Niektórzy producenci upierają się przy skrzyniach CVT. W skrócie – działają podobnie jak wariatory w skuterach, są to skrzynie bezstopniowe. Podczas jazdy nie czuć żadnych szarpnięć podczas zmiany biegów, bo ich nie ma (co najwyżej są biegi wirtualne, sterowane elektronicznie). Wadą takiego rozwiązania jest opóźniona reakcja na gaz i niska trwałość skrzyni, co w połączeniu z wysokimi kosztami napraw sprawia, że auta z takimi skrzyniami nie cieszą się powodzeniem na rynku wtórnym.W małych, tanich autach można się też spotkać ze skrzyniami zautomatyzowanymi. Od strony technicznej patrząc, są to właściwie skrzynie manualne, ale tak obudowane elektroniką i siłownikami, że wykonują za kierowcę całą pracę związaną ze zmianą biegów. Ceną, którą trzeba zapłacić za tę wygodę, jest to, że całość działa w takim tempie, jakby biegi zmieniał mało wprawny kierowca . Wysokie są też koszty ewentualnych napraw.