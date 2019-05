"Wolę, żeby wszystko było okej". Zenon Martyniuk mówił o pojednaniu w rodzinie

Zenon Martyniuk mówił, że wyskoki jego syna Daniela już się zakończyły. • Fot. Instagram / zenon_martyniuk

aniel Martyniuk miał swój awanturniczy etap, jednak - jak zapewnia jego sławny tato - takie zachowanie syna to już przeszłość. – Tam były jakieś drobne zawirowania, ale teraz urodziła się wnuczka – mamy przepiękną Laurkę, jak nazywamy Laurę – tłumaczy Zenon Martyniuk.Daniel Martyniuk ma za sobą szczeniacki wyskok, który wszyscy mogliśmy śledzić w jego InstaStories. Krótko po swoim ślubie syn gwiazdora disco-polo odciął się od żony, przez co do rozstania było już naprawdę blisko . Sytuacja odwróciła się jednak o 180 stopni, kiedy na świat przyszła córka młodego Martyniuka – Laura.Zenon Martyniuk udzielił wywiadu dziennikarce portalu Pudelek, w którym zapewnił, że po "drobnych zawirowaniach" w jego rodzinie zapanował spokój.– Przeżywam takie rzeczy, bo staram się, żeby wszystko było poukładane. Ja wolę, żeby wszystko w mojej rodzinie, i teraz w rodzinie Daniela, było okej – mówił gwiazdor Akcentu. – Ale już jest wszystko pięknie, elegancko. Wszystko się poukładało. Tam były jakieś drobne zawirowania, ale teraz urodziła się wnuczka – mamy przepiękną Laurkę, jak nazywamy Laurę. Mam nadzieję, że odtąd wszystko, już zawsze, będzie super – dodał Martyniuk. W Wielkanoc w kościele pw. św. Michała Apostoła w Russocicach odbył się chrzest trzymiesięcznej Laury , córki Daniela i Eweliny. Później rodzina udała się do restauracji w Turku. – Zenek nieraz naciskał na syna, ale ten był zbyt dumny, aby zrobić ten krok. Uważał się za pokrzywdzonego tym, że matka żony blokuje jego kontakty z dzieckiem. W końcu jednak poszedł po rozum do głowy – mówił znajomy Martyniuków.Źródło: Pudelek