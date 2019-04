"Daniel bardzo stara się odbudować relacje". Syn Zenona Martyniuka opublikował zdjęcia z chrztu córki

Zenon Martyniuk w rozmowie z Se.pl: – Odkąd Laura pojawiła się na świecie, wszystko znów zaczęło się dobrze układać. • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

statnie miesiące nie były łatwe dla rodziny Zenka Martyniuka. Jego syn ma wyrok za jazdę po pijanemu, zarzuty za posiadanie narkotyków, był też skonfliktowany ze swoją żoną i jej rodziną. Ale wygląda na to, że wszystko, co złe już się skończyło. W wielkanocną niedzielę odbyły się chrzciny Laury, córki Daniela i wnuczki Zenka Martyniuka.– Odkąd Laura pojawiła się na świecie, wszystko znów zaczęło się dobrze układać. Cieszę się, że młodzi doszli do porozumienia. Wierzę, że przed nimi wiele wspólnych lat w szczęściu. Daniel pewne rzeczy przemyślał i zrozumiał. Bardzo się stara odbudować relacje. To dobry, choć trochę zbuntowany chłopak – powiedział dziennikarzom "Super Expressu" Zenon Martyniuk.W świąteczną niedzielę w kościele pw. św. Michała Apostoła w Russocicach odbył się chrzest trzymiesięcznej Laury, córki Daniela i Eweliny. Później rodzina udała się do restauracji w Turku. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia z uroczystości. Na jednym z nich widzimy rodziców Laury, którzy pozują w objęciach.Jeszcze parę dni temu dziennikarze informowali, że chrzciny stały pod dużym znakiem zapytania . Dobry znajomy rodziny Martyniuków przekazał "Super Expressowi", że "warunkiem powrotu do normalności jest przeproszenie teściowej".– Zenek nieraz naciskał na syna, ale ten był zbyt dumny, aby zrobić ten krok. Uważał się za pokrzywdzonego tym, że matka żony blokuje jego kontakty z dzieckiem. W końcu jednak poszedł po rozum do głowy – mówił znajomy Martyniuków.Daniel ma na koncie wyrok za jazdę po pijanemu , zarzuty za posiadanie narkotyków rodzinne awantury oraz obrażanie policjantów. Zenek był zdruzgotany poczynaniami syna – chciał go nawet wysłać na terapię.Dodajmy, że niedawno w Białymstoku odsłonięto mural z podobizną lidera Akcentu . – Mnie się bardzo podoba – przyznał Martyniuk.źródło: Se.pl