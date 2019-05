Incydent w czasie miesięcznicy. Mężczyzna wbiegł na pomnik smoleński i pokazał wymowny baner

Mężczyzna wbiegł na pomnik smoleński w Warszawie. To działacz Obywateli RP. • Fot. screen ze stacji TVN24

ężczyzna z transparentem obrażającym Jarosława Kaczyńskiego wszedł na pomnik poświęcony katastrofie smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Do incydentu doszło podczas obchodów miesięcznicy tragedii. Zdarzenie zarejestrowała kamera stacji TVN24.Mężczyzna znalazł się na samym szczycie pomnika i zaprezentował transparent, który miał przy sobie. Widniał na nim napis: "Ein Volk, ein Reich, ein Kaczyński - nie!". To zdanie nawiązujące do sloganu Trzeciej Rzeszy o treści: "jeden naród, jedna Rzesza, jeden wódz". Wszystko działo się w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński oddawał hołd ofiarom katastrofy z 10 kwietnia 2010 r Na nagraniu TVN24 widzimy, że na pomnik weszło po chwili dwóch policjantów, którzy sprowadzili mężczyznę na ziemię.Jak przyznają Obywatele RP, na szczycie pomnika smoleńskiego przy pl. Piłsudskiego w Warszawie znalazł się Arkadiusz Szczurek, działacz tej organizacji. Ten fakt zauważyła też jedna z internautek.Szczurek w rozmowie z portalem WP opowiedział o swoich zachowaniu. – Chodziło mi o kłamstwo o zamachu w Smoleńsku, które pielęgnuje co miesiąc Kaczyński – stwierdził. Zdradził ponadto, że dostał protokół z zatrzymania i wezwanie na komendę przy ul. Dzielnej na piątek, godz. 14.00. Prawdopodobnie będzie odpowiadał za znieważenie pomnika.źródło: TVN Warszawa