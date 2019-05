Dulkiewicz zdemaskowała plan PiS. "Próbuje się zagarnąć Westerplatte w celach politycznych"

Aleksandra Dulkiewicz pokazała nowe plany PiS w Gdańsku. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

T

ylnymi drzwiami, skróconą ścieżką legislacyjną, próbuje się zagarnąć Westerplatte w celach czysto politycznych!" – napisała na swoim Twitterze Aleksandra Dulkiewicz. Prezydentka Gdańska w swoim wystąpieniu nagłośniła plany PiS wobec Westerplatte, które już trafiły do Sejmu w postaci stosownego projektu ustawy.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

– Z dużym zaniepokojeniem zauważyliśmy wczoraj na stronach sejmowych projekt ustawy o budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. W naszej ocenie, w ocenie władz miasta Gdańska, jest to kolejna próba przejęcia Westerplatte dla celów bardzo jasno określonych, dla celów politycznych – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz w swoim wystąpieniu opublikowanym na Twitterze.To niemal pewne, że skoro projekt ustawy trafił już do Sejmu, to w ekspresowym czasie przejdzie on przez obie Izby parlamentu. Zdaniem prezydentki Gdańska to ponowne działanie PiS (po Muzeum II Wojny Światowej Placu "Solidarności" ), które ma na celu zabranie mieszkańcom Gdańska kolejnego miejsca poświęconego polskiej historii.



– Tylnymi drzwiami, skróconą ścieżką legislacyjną prowadzoną przez grupę posłów, próbuje się zabrać gdańszczankom i gdańszczanom, Polkom i Polakom Westerplatte pod określone cele polityczne – stwierdziła Aleksandra Dulkiewicz.



Nie będzie drugiego ECS

Projekt, o którym mowa, zakłada budowę na Westerplatte oddziału Muzeum II Wojny Światowej. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że Ministerstwo Kultury, które już teraz w pełni kontroluje muzeum – przejmie także kontrolę nad tym wyjątkowym dla Polaków miejscem. Intencje partii rządzącej widać z resztą w uzasadnieniu projektu.



"Czynniki takie, jak brak jednego zarządcy terenu, problemy komunikacyjne oraz, aż do chwili obecnej, brak spójnej koncepcji na narrację historyczną na terenie Westerplatte, pogarszały stan reliktów i infrastruktury pozostałych na Westerplatte. Problemy te szczególnie nabrzmiewają w obliczu przypadającej w 2019 roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej" – czytamy w projekcie.Widać, że PiS nie podoba się, że miasto ma inną koncepcję obchodów 1. września , dlatego potrzebne jest mu muzeum. Najwyraźniej klęska podczas przejęcia ECS była dotkliwsze niż przypuszczano, dlatego do gry zaangażowano teraz znacznie silniejsze działa.