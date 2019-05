"Panie Kaczyński, nic pan nie rozumie!". Schetyna odpowiedział prezesowi na słowa o pedofilach

Grzegorz Schetyna oskarżył Kaczyńskiego i PiS o rozpostarcie parasolu ochronnego nad pedofilami. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ygląda na to, że ostatnie tygodnie kampanii wyborczej do Europarlamentu będą przebiegać pod znakiem walki z pedofilią. Jarosław Kaczyński zapowiedział w niedzielę podczas konwencji w Szczecinie zaostrzenie kar dla popełniających to przestępstwo. Grzegorz Schetyna w tym samym Szczecinie stwierdził, że PiS nie rozwiąże problemu pedofilii, nad którymi rozpostarł parasol ochronny.Lider Koalicji Europejskiej i szef Platformy Obywatelskiej w ostrych słowach podsumował aferę, jaka rozpętała się po premierze filmu Tomasza Sekielskiego. Polityk zwrócił się do szefa PiS , który zapowiedział zaostrzenie kar dla pedofilów.– Panie Kaczyński , nic pan nie rozumie. Pan i pana rządy nie rozwiążą problemu pedofilii – stwierdził polityk podczas konwencji KE w Szczecinie.Zdaniem Schetyny rządzący "rozpięli parasol ochronny nad chuliganami, nad nacjonalistami i, co najbardziej haniebne, nad pedofilami". – I to jest wstyd. Nie wiem, jak Joachim Brudziński może patrzeć w lustro. Ja znam policjantów, sam byłem ministrem spraw wewnętrznych, wiem, ilu tam jest odważnych ludzi. I czy myślicie, że oni nie zabraliby się ostro za pedofilów? Trzeba im tylko pozwolić, trzeba im dać robić swoją robotę – przekonywał Schetyna.– Parasol ochronny trzeba rozpiąć nad dziećmi, żeby nie padały ofiarami pedofilii, nad kobietami, żeby je chronić przed przemocą, wreszcie nad zwykłymi ludźmi, żeby czuli się bezpiecznie. I my to zrobimy. Każda ofiara przestępstwa będzie wiedziała, że stoi za nią murem jej państwo, nasze wspólne państwo – przekonywał Schetyna – My musimy i zadbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci i rozprawimy się z pobłażaniem i zmową milczenia – zapewniał polityk KE.źródło: RMF FM