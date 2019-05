"Prawica ich zawiodła". To będzie kluczowe: Jak zagłosują młodzi w wyborach?

Jak młodzi Polacy zagłosują w wyborach? O odpowiedź na to pytanie pokusiła się profesorka socjologii Katarzyna Szafraniec. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

ak zagłosują młodzi Polacy w najbliższych wyborach? – To wielka niewiadoma – twierdzi profesorka socjologii Krystyna Szafraniec. Młodzi, którzy w 2015 r. nieoczekiwanie zagłosowali na PiS, a wcześniej wielbili m.in. Janusza Palikota, teraz mają twardy orzech do zgryzienia. Wcale jednak nie wiadomo, czy rozczarowani obecną władzą, nie poprą znowu prawicy i czy na pewno oddadzą głos na Wiosnę.



Eksperymenty

– Nikt rozsądnie myślący nie zaryzykowałby takich wróżb – odpowiada prof. Szafraniec na pytanie dziennikarki "Newsweeka" Renaty Kim, czy potrafi przewidzieć, jak zagłosują w tym roku młodzi Polacy. Jak dodaje, była o to pytana już przed wyborami w 2015 roku i wtedy również odmówiła odpowiedzi.



– Mówiłam wtedy, że gdyby młodzi ludzie mieli wybierać zgodnie z własnymi poglądami, to powinni oddać głos na ugrupowania nowoczesne, proeuropejskie, otwarte na różnorodność. Bo tak wynikało z badań – większość młodych Polaków zdradzała tego typu orientację. (...) Podkreślałam, że zniecierpliwieni i rozczarowani rządami partii wyrastających z »pniasolidarnościoweg”« mogli chcieć zaeksperymentować – mówi Szafraniec.Jak podkreśla profesorka w wywiadzie, mimo że wcześniej młodzi faktycznie eksperymentowali – stawiali na Palikota, Korwin-Mikkego i Kukiza – w 2015 r. nieoczekiwanie wybrali PiS. Zagłosowali więc zupełnie inaczej, niż sądzili socjolodzy – na ugrupowanie antysystemowe. Jak oceniają po latach swoją decyzję?– Nadzieje były duże – że nie będzie układów, że nie będzie interesowności wśród polityków, że zostaną przeprowadzone ważne reformy, że Polska będzie »wreszcie« budziła respekt w świecie. Można by się spodziewać, że po tym, czego rządy PiS dokonały i czego nie dokonały, wystarczy na wycofanie poparcia – zauważa Szafraniec, dodając, że "prawica zawiodła młodych wyborców". Czy jednak młodzi na nią już nie zagłosują? Tego nie wiadomo.Zdaniem profesorki socjologii młodzi są chwiejnymi wyborcami, ponieważ nie do końca wiedzą, czym jest demokracja. – Młodzi ludzie demokrację zastali jako gotową okoliczność, ona nie jest dla nich jakąś szczególną wartością, kojarzy się z chaosem, nieefektywnymi rządami – tłumaczy.Jak podkreśla rozmówczyni "Newsweeka", demokracja jest dla młodych zbyt abstrakcyjna, by "dali się nia uwieść". – Nie jest sexy i nie wpisuje się w to, co dla młodych ważne – ciekawe życie, fajnie spędzany czas wolny, udane kariery. To są inne oczekiwania – dodaje prof Szafraniec. Zaznacza również, że partia Roberta Biedronia "Wiosna" niekoniecznie musi młodych skusić, a więc "wszystko się może zdarzyć".