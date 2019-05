Justyna z "Big Brothera" rozstała się z chłopakiem? Jest jej odpowiedź

Justyna i Paweł opuścili dom Wielkiego Brata w zeszły czwartek. • Fot. Instagram/juszes

ustyna Żak i jej partner Paweł Grigoruk podjęli decyzję o opuszczeniu domu Wielkiego Brata. Wraz z ich rezygnacją pojawiły się spekulacje o rzekomym zerwaniu pary. Uczestniczka "Big Brothera" postanowiła zdementować te plotki.Pogłoski o rozstaniu pary wegan Justyny i Pawła pojawiły się po tym, jak internauci zaobserwowali na Instagramie uczestniczki pewną zmianę. W opisie profilu zniknęło oznaczenie Pawła Grigoruka, które dotąd znajdowało się na jej stronie. To wzbudziło podejrzenia wśród obserwatorów dziewczyny."A dlaczego nie masz już w opisie Pawła, a Paweł ciebie?" – napisał jeden z użytkowników portalu. Wśród komentarzy pojawiło się wiele pytań o związek dwójki uczestników. Justyna Żak rozwiała jednak wszystkie wątpliwości dodając na Instagram w relacji krótkie wideo w ramach Q&A. Zniknięcie oznaczenia tłumaczyła tym, że partner był podczas jej pobytu w domu Wielkiego Brata, moderatorem jej profilu.– Teraz kontem zajmuję się ja. I tyle. To jest cały sens tego zniknięcia. Dalej jesteśmy razem, kochamy się, nie ma w tym nic więcej. Nadal jestem z Pawłem i postrzegam to jako cud, bo bardzo wiele osób starało się o to, żeby było inaczej. Ale my nie takie rzeczy przetrwaliśmy. Przetrwamy i to – powiedziała na nagraniu. Justyna Żak wytrzymała w programie "Big Brother" ponad dwa miesiące. Jej chłopak dołączył zaś do uczestników na niecałe dwa tygodnie. Para youtuberów podjęła decyzję o opuszczeniu reality show w zeszłym tygodniu.