Jerzy Owsiak ma ważny apel do Jacka Kurskiego. Chodzi o film Sekielskich

Jerzy Owsiak domaga się, by TVP pokazała film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu".

en apel Jerzego Owsiaka może wywołać duże zaskoczenie wśród przedstawicieli Telewizji Polskiej. Szef WOŚP na Facebooku skierował prośbę, by na antenie TVP wyemitowano film Braci Sekielskich o pedofilii wśród księży. "Tylko nie mów nikomu" to produkcja, o której w ostatnich dniach mówi cała Polska. Film został udostępniony na YouTube i każdy może obejrzeć go za darmo, ale Jerzy Owsiak zwrócił uwagę na istotny szczegół. I trudno nie przyznać mu racji.Szef WOŚP w swoim wpisie na Facebooku poinformował, że jako "wieloletni płatnik abonamentu radiowo-telewizyjnego" kieruje prośbę do Telewizji Polskiej, aby wyemitowała reportaż braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" na antenie programu TVP 1 lub TVP 2.Zdaniem Owsiaka, w ten sposób "TVP dałaby pod obiektywny osąd treść produkcji widzom telewizji publicznej". Oprócz wpisu w sieci, list o takiej samej treści Owsiak wysłał prosto do Jacka Kurskiego.W apelu do szefa TVP Owsiak przypomniał, że zgodnie z art.21 ust.1 ustawy o radiofonii i telewizji, "publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując na zasadach określonych w ww. ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu".Warto wspomnieć, że "Wiadomości" TVP już odniosły się do filmu o pedofilii wśród księży. W materiale przytoczono statystyki, które mają wskazywać, że większość pedofilów to osoby bez wyuczonego zawodu, a także murarze. Tyle że dane pochodzą z 2013 r. i dotyczą tylko osób odsiadujących wtedy wyroki w więzieniach.