Klarenbach na antenie wpadł we wściekłość. Zaczął wrzeszczeć na stołecznego radnego

Adrian Klarenbach na antenie TVP Info krzyczał na warszawskiego radnego Nowoczesnej Marka Szolca. • Fot. screen ze strony vod.tvp.pl

– Jeżeli pan dziś próbuje powiedzieć, że latarnik, który ma przychodzić i tłumaczyć dzieciom, jak się masturbować...



– Po raz kolejny pan zupełnie świadomie manipuluje. Latarnicy z naszej Karty LGBT+ to miały być osoby, które miały chronić osoby LGBT w szkole przed przemocą.



– Panie radny, jeszcze panu przypomnę - ustawa o świadomej prokreacji Nowoczesnej zakłada (naukę) dzieci świadomej masturbacji.



– To jest kłamstwo, nie ma tam ani słowa na ten temat.



– Panie radny, wszystko jest na ten temat. (...) O pedofilach nie ma ani słowa w waszej ustawie o świadomej prokreacji. W waszej ustawie próbujecie dzieci od pierwszej klasy uczyć tego, co zrobić, żeby nie zajść w ciążę.



– Antykoncepcja jest elementem nowoczesnej edukacji seksualnej. dyskusja między Adrianem Klarenbachem a Markiem Szolcem na antenie TVP Info





drian Klarenbach na antenie TVP Info zdecydowanie wyszedł z roli dziennikarza. Prowadzącemu program "Minęła 20" wyraźnie puściły nerwy. Z wymalowaną na twarzy agresją krzyczał na stołecznego radnego Koalicji Obywatelskiej Marka Szolca.Tematem dyskusji była sprawa pedofilii w Kościele, ale rozmowa w TVP Info zeszła m.in. na sprawę masturbacji czy karty LGBT. Jednym z zaproszonych do studia gości był radny Marek Szolc, polityk, który otwarcie mówi o swojej homoseksualnej orientacji.W pewnym momencie w trakcie programu Szolc przypomniał o kontrowersjach, z jakimi spotkał się program edukacji seksualnej, który m.in. miałby uczyć dzieci, jak się bronić przed takimi sytuacjami, jak te pokazane w filmie "Tylko nie mówi nikomu" braci Sekielskich. Ta uwaga spotkała się z tyradą Adriana Klarenbacha wygłoszoną mocno podniesionym głosem."Panie radny, panie radny. Ja panu coś powiem, panie radny. Póki co zamiast wprowadzania latarników (osoba, która miałaby zapobiegać przemocy wobec osób LGBT - przyp. red.) wy się zajmijcie tym, żeby nie dochodziło do takich dramatów, jak w szkole Króla Maciusia " – mówił Klarenbach, nawiązując do tragedii z ubiegłego tygodnia, gdy uczeń zamordował ucznia. Zarzucał przy tym radnemu Szolcowi, że nie ma pojęcia o tym, co się działo w szkole nr 195.Nagranie z niedzielnej dyskusji krąży na Twitterze. "Redaktor Klarenbach z całą tyradą przekazu dnia PiS: o LGBT, o masturbacji, o tragedii w szkole w Wawrze. Na twarzy złość i agresja! U Marka stoicki spokój. Zobaczcie sami jak wygląda dyskusja w tzw. publicznej" – pisze Wiktor Misztal."Adrian Klarenbach musi skończyć w poselskich ławach. Takiego talentu PiS nie przepuści..." – skomentował dziennikarz "Gazety Wyboroczej" Jacek Harłukowicz.Karierę polityczną w PiS rozpoczęła żona Adriana Klarenbacha. Lucyna Klein-Klarenbach starała się o mandat w stołecznej Radzie Dzielnicy Wawer. Kandydatka z list partii rządzącej nie uzyskała wystarczającego poparcia, aby zasiąść w radzie.źródło: TVP