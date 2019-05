"Żałosna mantra: gdzie byli rodzice?". Młynarska ostro o pedofilii w Polsce

W swoim najnowszym poście Młynarska napisała o potrzebie wprowadzenia edukacji seksualnej w Polsce. • Fot. Facebook / Paulina Młynarska

o publikacji dokumentu braci Sekielskich Paulina Młynarska po raz kolejny opowiedziała o swojej traumatycznej historii z planu filmu Andrzeja Wajdy. Teraz pisze o tym, jak bardzo okrutni są Polacy, którzy na nowo wiktymizują ofiary molestowania.Skandaliczne komentarze przerzucające na mnie winę za to, co mnie spotkało, i używanie mojej historii do walki politycznej pokazują, że w Polsce naprawdę trzeba wprowadzić edukację seksualną. Poziom głupoty, ignorancji i nienawiści do osób, które dzielą się swoimi najtrudniejszymi przeżyciami jest tak straszny, że wymaga nadludzkiej siły, by się na to narażać – napisała Młynarska.W dalszej części swojego posta dziennikarka pisze o tym, że było jej bardzo ciężko pozbierać się po własnych, traumatycznych przeżyciach. Poniosła bardzo duży wysiłek psychiczny i wysokie nakłady finansowe, by przestać się bać."Co ma zrobić ktoś, kto z traumy nie wyszedł, żyje z nią, ledwo żyje, i czyta teraz jak ludzie reagują? Jak linczują ofiarę, jak w niej doszukują się winy? Jak powtarzają tę naprawdę żałosną mantrę: 'gdzie byli rodzice?'. Otóż zaskoczę Państwa: większość ludzi skrzywdzonych w taki czy inny sposób w dzieciństwie zadaje sobie to pytanie! Trwa wielkie, narodowe wpędzanie ofiar w ponowną traumę" – twierdzi Paulina Młynarska.Po publikacji filmu "Tylko nic nie mów" "Miałam 14 lat, kiedy Andrzej Wajda, na planie swojego filmu 'Kronika wypadków miłosnych' zmusił mnie do zagrania nago bardzo odważnej sceny erotycznej z udziałem 18-letniego wówczas śp. Piotra Wawrzyńczaka. Byłam pod wpływem środków uspokajających i alkoholu podanych mi przez inne osoby dorosłe pracujące na planie" – przypominała traumatyczne wydarzenia z przeszłości.