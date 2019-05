"Czym się różni pedofil świecki od duchownego?". Paulina Młynarska wspomina nagą scenę u Wajdy. Miała 14 lat

Paulina Młynarska wystąpiła w filmie Andrzeja Wajdy mając 14-lat • Kadr z filmu "Kronika wypadków miłosnych"

ała Polska rozmawia o dokumencie braci Sekielskich. Temat pedofilii w Kościele skłania niektórych do głębszych refleksji i dzielenia się traumatycznymi przeżyciami. 49-letnia aktorka Paulina Młynarska napisała mocny felieton, w którym wróciła do traumatycznych wydarzeń sprzed lat.

Dlaczego nie zatrudniono dublerki do zagrania tej sceny, tylko wykorzystano dziecko? Nie wiem. Mogę się tylko domyślać, że była to jakaś popaprana wizja artystyczna gościa, który był zapewne przekonany, że skoro jest ważny, sławny i wszyscy się do niego modlą, to mu po prostu wolno.





Piszę o tym, ponieważ poprzez osobiste przeżycia, jestem jedną z tych osób, które aż do kości rozumieją, jak bardzo nikim jest pojedyncze dziecko, wobec pozbawionego hamulców autorytetu i wszystkich tych, którym ten autorytet jest potrzebny. Którzy od niego zależą, z niego żyją i na bliskości z nim budują swoje kariery. Tak działają wszystkie sitwy świata. Katolickie, artystyczne, naukowe, jakie tylko chcesz.

Ofiary księży pedofilów, poza samą koniecznością uporania się z traumą, muszą poradzić sobie też z faktem, że w jakiś potworny sposób, do aktu perwersji, w który zostały wciągnięte, symbolicznie wmieszany zostaje sam Bóg. Jego supermoce i lęk przed nimi. Jak ma z tym sobie poradzić dziecko, do ciężkiej cholery?

"Miałam 14 lat, kiedy Andrzej Wajda, na planie swojego filmu 'Kronika wypadków miłosnych' zmusił mnie do zagrania nago bardzo odważnej sceny erotycznej z udziałem 18-letniego wówczas śp. Piotra Wawrzyńczaka. Byłam pod wpływem środków uspokajających i alkoholu podanych mi przez inne osoby dorosłe pracujące na planie" – pisze w felietonie Młynarska . Nadal nie rozumie dlaczego do tego doszło."Dlaczego nikt, w kilkudziesięcioosobowej ekipie złożonej z dorosłych ludzi, nie zaprotestował? Dlaczego nikt nie powiedział: 'Chwila, co wy wyprawiacie? To przecież jest dziecko! Nie można tak po prostu odurzyć dziecko, rozebrać i zaciągnąć przed kamerę, żeby udawało, że uprawia seks, o którym jeszcze nie ma najmniejszego pojęcia!'" – kontynuuje.– Jedyne słowa, jakie usłyszałam, to "life is brutal". Nie wiem, czy Andrzej Wajda wiedział o tym zdarzeniu. Nigdy z nim na ten temat nie rozmawiałam. Jednak jestem pewna jednego - tego dnia zostałam brutalnie wykorzystana, wręcz mentalnie zgwałcona – powiedziała przed laty "Twojemu Stylowi". W swoim felietonie wróciła do wydarzeń z 1986 roku, by dodać odwagi ofiarom i zachęcić do mówienia o traumie."Kiedy więc ktoś mówi: 'Ale przecież pedofile są wszędzie, nie tylko w Kościele', warto mu przypomnieć, że owszem, jednak tylko w Kościele ofiara musi przysięgać na Boga, że dochowa tajemnicy, gdy przychodzi się poskarżyć!" – pisze aktorka.Na koniec przyznała, że film Tomasza Sekielskiego jej nie zszokował, bo wie bardzo dużo o pedofilii - nie tylko wśród księży. Dodała też, że już dawno temu odeszła z Kościoła i jest gotowa bronić jego ofiar.



Przypomnijmy, że dokument "Tylko nie mów nikomu" obejrzało już 11 milionów osób. Dyskusja wokół niego nie milknie: prawica krytykuje film w kuriozalny sposób, niektórzy księża go bronią, Tomasz Sekielski już zapowiada książkę.



