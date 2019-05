Rozkaz dla policji ws. filmu Sekielskiego. "Tylko i wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo"

Minister Joachim Brudziński odpowiada opozycji na pytania ws. rozkazu dot. monitorowania pokazów filmu braci Sekielskich. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

"Czy to prawda, że policja ma obowiązek monitorowania wyświetlania filmu 'Tylko nie mów nikomu'? Czy to polecenie Komendanta Głównego Policji? A może polecenie MSW?" – zapytał na Twitterze poseł PO Sławomir Neumann. Wywołany do tablicy minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński pisze o opozycji wykorzystującej emocje wokół filmu do walki z rządem.Jak dowiedziała się trójmiejska "Gazeta Wyborcza", funkcjonariusze policji w województwie pomorskim mają tropić publiczne pokazy filmu "Tylko nie mów nikomu" . Takie polecenie wydał swoim pracownikom wojewódzki komendant policji. Gazeta pisze o powiązaniach komendanta nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego z ordynariuszem gdańskim i jednocześnie bohaterem filmu braci Sekielskich, abp. Sławojem Leszkiem Głódziem.Doniesienia te wywołały sporo emocji. "Wg Was film zagraża bezpieczeństwu, że używacie policjantów do śledzenia pokazów?" – zapytał poseł Neumann.Odpowiedź ministra Joachima Brudzińskiego padła szybko. Szef MSWiA przytoczył wyjaśnienia policji, że chodzi o "porządek na miejscu i bezpieczeństwo osób uczestniczących w projekcji filmów, którym towarzysza skrajnie różne emocje" Policja podkreśla, że "działa tylko i wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo".Minister Brudziński zaś od siebie dodaje przytyczek wobec opozycji. "Przedstawiciele opozycji, którzy chcą emocje wokół filmu (pokazującego przypadki wyjątkowo ohydnych przestępstw księży) wykorzystać do walki z rządem, pytają o działania policji. Poniżej oficjalna odpowiedź. #Stopedofilii #Zerotolerancji dla wszystkich! Znanych artystów, również" – pisze minister.Policja zaś w innym tweecie zapewnia: "W żaden sposób nie ingerujemy w same treści jak i charakter spotkań. Zapewniamy wszystkich, że mogą liczyć na wsparcie policjantów i tylko temu służą nasze działania".Tuż po premierze filmu "Tylko nie mów nikomu" działacze Wiosny Roberta Biedronia próbowali zorganizować pokaz dokumentu braci Sekielskich na fasadzie Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. To dawny kościół arcybiskupa Głódzia. Próba zakończyła się policyjną akcją – projektor został zarekwirowany