Gdzie i kiedy można sprawdzić, jak poszła matura? Od wyników tego egzaminu zależy przyszłość absolwentów

yniki matur w połączeniu ze średnią ocen ze świadectwa decydują o tym, czy wystarczy punktów, by dostać się na swój wymarzony kierunek studiów. Oficjalnie wyniki zostaną podane dopiero 4 lipca, czyli w czasie wakacji. Jak najłatwiej sprawdzić, na ile oceniono umiejętności maturzystów?Przede wszystkim maturzyści zdają egzaminy ustne i pisemne. O ile w przypadku tych pierwszych ocenę zwykle zna się od razu, o tyle wyniki egzaminów pisemnych dość długo pozostają tajemnicą. Centralna Komisja Egzaminacyjna poda je w tym roku dopiero 4 lipca.Sprawdzenie ocen nie powinno dla absolwentów stanowić żadnego problemu. Każdy z nich dostał w szkole dane do logowania na stronę CKE. Wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do sieci, by po chwili wiedzieć, jak rzeczywiście poszła im matura . Również na 4 lipca wyznaczono termin przekazania szkołom i zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach matur.Mowa tu jest oczywiście o maturzystach, którzy zdali egzamin dojrzałości w pierwszym terminie. Publikacja wyników matury poprawkowej, a także przekazanie świadectw, odbędzie się 11 września 2019 roku. Do poprawki mogą przystąpić ci, którzy podeszli do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdali tylko jednego przedmiotu, obojętne, czy w części pisemnej, czy ustnej.A później to juz łatwizna – trzeba tylko przeliczyć średnią ocen z przedmiotów promowanych przez wyższą uczelnię, doliczyć do tego wyniki osiągnięte na egzaminie dojrzałości, ewentualnie dodać punkty za olimpiady lub inne osiągnięcia i będzie wiadomo, czy można liczyć na to, że zostanie się przyjętym na wybrany kierunek studiów